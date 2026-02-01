Salta perderá más de 40 mil alumnos en primaria de cara a 2030

Para 2030, se proyecta que Argentina tendrá una caída del 27% en la matrícula de alumnos en el nivel primario: esto equivale a 1,2 millones de estudiantes menos que en 2023. Para Salta se estima que habrá una baja de más de 40.000 estudiantes; es decir un 27 por ciento menos.

Los datos surgen del informe "Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado", publicado por el Observatorio Argentinos por la Educación.

El documento se basa en las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación.

Menos nacimientos, menos alumnos: la tendencia en Salta

Los datos duros son ciertos y rigurosos. En Salta acompaña esa tendencia a la baja en los nacimientos. Como para dar un ejemplo, el Registro Civil informó que durante el período 2025 se inscribieron un total de 14.066 nacimientos en toda la provincia.

En el 2022 se registraron 19.178 inscripciones de nacimientos; en 2023, 17.482; en 2024 se contabilizaron 14.622, lo que demuestra una disminución constante en la cantidad de inscripciones. Desde 2022 al 2025, se registraron alrededor de 5 mil nacimientos menos.

Pero qué se hace entonces con la Educación entonces. Hablamos de la Educación Pública. Sobre cómo pensarla en el futuro cercano y sobre cómo le afecta a Salta.

Casi todos los artículos periodísticos se dedicaron a reproducir cifras y datos. Casi nadie al análisis y mucho menos lo entrecruzan con otras variables y casi nadie preguntó cómo impactará en las escuelas de nuestra provincia.

Reorganizar recursos y repensar el sistema educativo

"Esta realidad plantea el desafío de reorganizar recursos, infraestructura y cargos docentes", dice el informe, pero no es sólo eso eso sino también de comenzar a trazar una política educativa que definan estrategias didácticas, la evaluación de impacto, la formación docente, qué se hace con la infraestructura, la educación en contextos inhóspitos, la estructura burocrática de los diversos Ministerios de Educación y hasta la articulación con el Nivel Superior (universidades y terciarios); todo esto sin dejar de lado el financiamiento de la educación.

El informe sirve para eso, para comenzar a pensar el futuro próximo de la Educación Pública en Argentina; es un disparador de inquietudes. Son todas preguntas por las que El Tribuno salió a buscar respuestas.

El informe "Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado", de Argentinos por la Educación, fue elaborado por Martín De Simone (Banco Mundial), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación). A partir de las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población (DNP) del Ministerio del Interior y de los datos de matrícula, secciones y cargos docentes del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación, el informe muestra cómo la caída de la matrícula impactará en el sistema educativo, con el objetivo de identificar cómo reorganizar los recursos disponibles de manera más eficiente en este nuevo escenario.

"La caída de la tasa de natalidad en Argentina puede tener múltiples efectos, tanto negativos como positivos. En el sistema educativo, sin embargo, abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante. La evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable. El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie. Este reporte busca justamente abrir la discusión sobre cómo aprovecharla a tiempo y de la mejor manera posible, antes de que se cierre", señala Martín De Simone, coautor del informe.

“No hacer nada es el peor escenario”

"El primer punto es marcarle a las provincias la nueva situación que se proyecta para los próximos años. Y el segundo punto del informe es dado que esto va a pasar indefectiblemente, ¿cuál es la mejor forma de afrontar esto? Y en ese sentido, destacamos que no hacer nada es el peor escenario", dijo Martín Nistal, otro coautor.

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, afirma: "Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande".