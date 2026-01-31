Martín Nistal: "Para nada planteamos que tiene que haber despidos docentes"

¿Qué es lo que motiva hacer el informe?

Hicimos este informe con dos puntos fundamentales. Por un lado, alertar a los gobiernos provinciales de esta baja de la matrícula que se va a dar en los próximos años, que ya se está dando. Y el segundo punto es, dado que esto va a pasar indefectiblemente, ¿cuál es la mejor forma de afrontar esto? Y entonces, en ese sentido, destacamos que: no hacer nada es el peor escenario.

¿Qué es lo que proponen entonces?

Irnos a esas aulas muy chicas no tiene mucho sentido, porque nos iríamos a un escenario ineficiente. Pero probablemente, juntar aulas en los casos donde se pueda puede ser una inversión inteligente. Eso porque nos permitiría poner programas de tutorías en aquellos lugares donde se libera un docente, dado que se juntan cursos. Los programas de tutoría son una de las políticas más costo efectivas que existen en la evidencia.

¿Y el tema de parejas pedagógicas?

Sí. También pusimos parejas pedagógicas, otra de las inversiones recomendables. Porque también hay mucha evidencia que nos muestra que, al igual que las tutorías, tienen un alto impacto positivo en los aprendizajes. En la misma situación, si se achican aulas, se juntan docentes con un docente a cargo, un docente que le da retroalimentación, que le ayudan a la planificación, que preparan las clases juntos; también hay evidencia de que eso tiene efectos positivos en los aprendizajes.

La reducción de matrículas ya está sucediendo, ya se está viendo en las aulas de Nivel Inicial de Salta. Y nadie piensa en las políticas educativas. El informe es un disparador...

Sí, ese es el intento. Después sabemos que hay diferentes situaciones. Por ejemplo, en el ámbito rural no hay mucho para hacer. Los ámbitos rurales no obedecen a algo de la eficiencia y de los espacios; si hay tres chicos tienes que abrir una escuela rural y listo. Y otro de los puntos es que sabemos también que hay aulas explotadas. Aulas de 40 alumnos en algunos lugares por temas de disponibilidad y ahí probablemente se dé una baja en la matrícula hacia números más razonables; y está bien que así sea. Entonces, si nos vamos a hacer aulas, en los casos donde se vaya a hacer aulas de 25 alumnos, está bien, dado que tenía muchos. En los casos donde se van hacia números muy bajos, de 12 ó 13 alumnos, ahí probablemente haya una ventana para hacer algo.

Tenemos un caso en Orán, donde están cerrando una escuela rural para llevar a los niños a un barrio popular. Es lo más antipedagógico que puede hacer....

No conozco el caso particular, pero sí en general las escuelas rurales no obedecen a temas de eficiencia, sino que es más a atajar esos casos rurales, donde son casos aislados, donde muchas veces no hay muchos chicos, donde hay aulas multinivel, con chicos de diferentes edades; particularidades que por supuesto no obedecen tanto a un pensamiento de eficiencia.

La definición es perfecta. Otro tema de la formación docente. En Salta tenemos EIB e institutos de formación docente distribuidos en todo el territorio ¿También hay algo respecto a la formación docente en el informe?

No ponemos nada sobre la formación docente. Sí puede ser una política, por qué no, para pensar, tal vez hacer alguna especie de formación rotativa, que los docentes salgan del aula, hagan una formación intensiva y vuelvan al aula. Puede llegar a ser útil, pero creo que hay margen de maniobra para diferentes cosas.

Y también hay que pensar en la articulación con el nivel superior, con las universidades.

Sí, a las universidades les va a llegar después de la escuela. Nosotros pusimos el foco en el Nivel Primario, en el jardín infantil ya está apareciendo esto, y el segundo que le toca es al Nivel Secundario, y por supuesto después le va a llegar a las universidades. Creo que habría que pensarlo bien, pero son nichos bastante diferentes, en el sentido de cómo será la baja de la matriculación. Por un lado están las universidades privadas, por el otro lado el mundo de las universidades públicas. Habrá que ver qué tan sensibles son a bajas de la matrícula en términos universitarios, porque son otros números. Hay que pensarlo, no tenemos mucho al respecto, pero sí ahí tenemos un margen de algunos años más, de cerca de 10 años más, para pensar. Y creo que vamos a tener las primeras experiencias en la escuela y eso nos va a dar algo de información.

¿Cuál piensa que va a ser la tendencia educativa oficial en estos años?

Me gustaría pensar de que los gobiernos van a aprovechar el margen de oportunidad para hacer algo. Los gobiernos provinciales no suelen tener mucho margen para política educativa. Y esto es una ventana temporal. Creo que alertar a los gobiernos, punto número uno. Punto número dos, tienen la oportunidad de hacer política educativa con los mismos recursos que tienen, lograr mejores resultados. No es algo que pasa habitualmente y pasa en un momento en particular.

O sea que no ven con el ajuste como solución.

No. Para nada planteamos que tiene que haber despidos docentes. Hay que buscar otra solución. Esta sería la mejor recomendación para los ministros de Educación de las provincias es que aprovechen los recursos existentes que tienen y que lo usen de la mejor manera.