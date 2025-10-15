¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Clima en Salta
Causa Jimena Salas
Selección Sub 20
Selección Argentina Sub 20
Mundial Sub 20
mundial sub 20 chile 2025
Mundial Sub 20
Zarzuela
Selección Argentina Sub 20
Clima en Salta
Causa Jimena Salas
Selección Sub 20
Selección Argentina Sub 20
Mundial Sub 20
mundial sub 20 chile 2025
Mundial Sub 20
Zarzuela
Selección Argentina Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Reviví el gol de Silvetti para que Argentina llegue a la final del Mundial Sub 20

El atacante del Inter Miami marcó el 1-0 a los 27 minutos del segundo tiempo y le dio la victoria a los pibes argentinos frente a Colombia.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 22:23
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina Sub 20 derrotó por 1-0 a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile 2025, y jugará el domingo la final contra Marruecos. 

Notas Relacionadas

El único gol del partido fue convertido por el exdelantero de Newell’s y actual del Inter Miami Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo, al recibir un pase del extremo Gianluca Prestianni por el costado derecho del área y rematar con la cara externa del pie derecho, por debajo del achique del arquero Jordan García.

Con este triunfo, el combinado nacional clasificó a la final del Mundial Sub 20, instancia en la que lo espera la Selección marroquí, que derrotó por penales a Francia en la otra semifinal.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD