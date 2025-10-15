VIDEO. Veredicto del juicio por narcocrímenes desde la cárcel de Villa Las Rosas

En instantes se realizará la lectura del veredicto en la causa contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas; concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y asociación ilícita, en concurso real.