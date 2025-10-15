¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

VIDEO. Veredicto del juicio por narcocrímenes desde la cárcel de Villa Las Rosas

El Tribunal de la Sala VII de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, dará a conocer su decisión en la causa que involucra a veinte personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. Entre los imputados hay funcionarios penitenciarios, internos y familiares.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 15:03
En instantes se realizará la lectura del veredicto en la causa contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas; concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y asociación ilícita, en concurso real.

