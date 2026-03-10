PUBLICIDAD

18°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
guerra en medio oriente
Marcha del 8M
Ucasal
Siniestros viales
Mañana accidentada en la avenida Tavella

Sobre el puente del río Arenales, pasadas las 7,30 una columna de autos obstaculizaba al tránsito luego de un choque en cadena. Hasta el momento no se informó de lesionados.  
Martes, 10 de marzo de 2026 08:21

00:00

La falta de visibilidad por la intensa lluvia y el apuro por llegar a tiempo provocó un choque en cadena sobre el puente del río Arenales en la avenida Tavella. 

El siniestro vial se generó pasadas las 7.30, hora pico para el traslado de estudiantes y trabajadores, y tuvo como protagonistas a tres vehículos. 

El accidente generó demoras y dificultades para al circulación del resto de los conductores,  que se vieron obligados a circular en una sola mano. Por el momento no se informó de lesionados.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

