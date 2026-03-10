Mañana accidentada en la avenida Tavella

La falta de visibilidad por la intensa lluvia y el apuro por llegar a tiempo provocó un choque en cadena sobre el puente del río Arenales en la avenida Tavella.

El siniestro vial se generó pasadas las 7.30, hora pico para el traslado de estudiantes y trabajadores, y tuvo como protagonistas a tres vehículos.

El accidente generó demoras y dificultades para al circulación del resto de los conductores, que se vieron obligados a circular en una sola mano. Por el momento no se informó de lesionados.