Paradores olvidados: en Cerrillos los pasajeros de Saeta esperan el colectivo bajo el sol, la lluvia y entre los pastos altos

Desidia. No existe una calificativo para justo para lo que ocurre con los paradores de colectivos en los barrios Palo Marcado y Los Tarcos en Cerrillos. Desde hace meses, los vecinos de la zona esperan las unidades de Saeta bajo el sol, ahora bajo la lluvia, a lo que se sumó la falta de cuidados para estos espacios, que no tienen techo y tampoco tienen un corte en los pastizales.

"Hasta hace unas semanas, nos cubríamos del sol y la lluvia, bajo las ramas de una morera pero ahora los pastos altos no no permiten pasar hasta el árbol", comento Juanita, una de las vecinas que toma el servicio de Saeta a Colón, en la primera hora de la mañana.

Los paradores olvidados de estos barrios se ubican sobre la avenida Senador Armando Caro. o conocido como Camino a Colón. Se trata de seis paradores, cinco de los cuales solo cuentan con un cartel, mientras que el tercero, perdió el techo hace largo tiempo y ahora está cubierto por los pastizales.

Los vecinos de la zona cortan el pasto de sus veredas pero en el caso del parador, el corte le corresponde al servicio de la Municipalidad de Cerrillos. El estado actual del parador advierte que el corte de pasto en esta zona, lo mismo que en la ciclovía de la zona, es una tarea olvidada.