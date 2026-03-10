VIDEO: Malestar entre policías por un supuesto “acuerdo” salarial en Jujuy

El anuncio realizado ayer por la mañana por autoridades del Gobierno provincial y representantes de policías y penitenciarios sobre un supuesto “consenso” para abordar la pauta salarial generó malestar entre integrantes de las fuerzas de seguridad de Jujuy. La reacción se tradujo por la tarde en una movilización hacia Casa de Gobierno encabezada por efectivos activos y retirados.

La protesta coincidió con la marcha por el Día de la Mujer y estuvo marcada por el reclamo de información clara sobre el contenido del acuerdo. Muchos manifestantes expresaron preocupación y enojo ante la posibilidad de que el entendimiento alcanzado no contemple a todos los integrantes de las fuerzas.

Según la información oficial, en la reunión de la mañana participaron el ministro de Hacienda, Federico Cardozo; el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte; y el director de Trabajo, Carlos Coronel. Por el sector de seguridad estuvieron Gonzalo Camino, representante del personal penitenciario activo, y Orlando Subia por los retirados, entre otros.

Durante la protesta también se cuestionó la presencia del exdiputado, exintendente de Caimancito y policía retirado Pedro Torres, ya que los manifestantes aseguraron que no formaba parte de la comisión que los representaba ni de la estructura del Gobierno.

En declaraciones difundidas por el Ejecutivo, Camino sostuvo que la situación “ya está encaminada” y afirmó que durante el encuentro se abordaron los reclamos del personal activo y de quienes se encuentran en situación de retiro. También aseguró que el Gobierno se comprometió a no aplicar represalias contra los efectivos que participaron en las recientes manifestaciones.

Además, señaló que el diálogo continuará y que las negociaciones seguirán abiertas hasta avanzar de manera gradual en los distintos planteos realizados por el sector.

Por su parte, Subia expresó conformidad con el resultado del diálogo y destacó como un hecho “histórico” el compromiso de que no habrá persecuciones contra los efectivos activos ni retirados. También señaló que, a partir de lo conversado, se desestimarían las movilizaciones previstas.

La semana pasada se había informado que durante la jornada de ayer la comisión de policías y penitenciarios presentaría una propuesta salarial para el personal activo y pasivo. El reclamo se produjo luego de que trascendieran resoluciones del Ministerio de Seguridad que otorgaban aumentos no remunerativos y no bonificables de entre el 35% y el 85% a determinados sectores de ambas fuerzas por dedicación especial, mayor riesgo y responsabilidad. Esas medidas finalmente fueron dejadas sin efecto por el Gobierno.

Con el paso de las horas, el número de manifestantes frente a Casa de Gobierno fue en aumento. Los efectivos exigían reunirse con autoridades y representantes para conocer los detalles del acuerdo anunciado. En medio de la tensión, algunos participantes incluso forzaron rejas del edificio gubernamental.

Hasta el cierre de esta edición no se había concretado el encuentro solicitado por los manifestantes. De manera extraoficial, trascendió que el consenso incluiría la reglamentación de una compensación por recargos de tareas y mejoras en el adicional por presentismo.