12°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Boxeo
Torneo Regional Amateur
Juventud Antoniana
caso cordeyro
Mal de Chagas
Cámara de Diputados de Salta
Corredor Bioceánico de Capricornio​
salvataje financiero para Milei
Deportes

Fue un éxito total la I Copa Fox en Salta

El evento realizado el fin de semana en el Dino Saluzzi ,ongregó a un centenar de atletas de fitnes y fisicoculturismo.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 02:17
El sábado pasado en las instalaciones del Nuevo Distrito "Dino Saluzzi" se llevó a cabo la  esperada Copa Fox de Fisicoculturismo y Fitnnes, que repartió 5 millones de pesos en premios.
El evento estuvo organizado por la Asociación Salteña de Fisicoculturismo y Fitness (ASFFLyPo) y convocó a un centenar de atletas que tuvieron 200 pasadas en total, con un marco espectacular de público de colmó las instalaciones del Saluzzi.
Cabe destacar que participaron todas las modalidades y categorías, ente ellas bikini, wellness, fit model, body fitness o fitness coreográfico para las chicas, mientras que para los varones hubo competencias en culturismo, culturismo clásico, clasic physique, mens physique o bermudas.

Todos los premiados


En culturismo clásico ganó Cristian Salas, de Tucumán; en clasicc physique José Avellaneda, de Salta; en wellness fue Jésica Condorí Jesica, de Jujuy, mientras que en bikini fitness se consagró Eliana Díaz Eliana, de Tucumán. 
Asimismo, en culturismo triunfó Braian Oviedo, de Salta; en body fitness Valeria Flores Canónica, también de Salta; el mens physique fue para Manolo Solís de Bolivia y el fit model consagró a Jésica Montero, también de Bolivia.

Se repetirá el próximo año


Tras el exitoso torneo en el Distrito Dino Saluzzi y los organizadores confirmaron la edición 2° Copa Fox show muscular para 2026.

 

Temas de la nota

