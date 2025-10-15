¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Autódromo Martín Miguel de Güemes
Gobierno nacional
Primera Nacional
Seleccion Argentina
Juan Carlos Romero
Amistoso Internacional
Rally de Marruecos
Literatura salteña
Alec Baldwin
Incendio de pastizales
Salta

San Lorenzo: Controlan un incendio de gran magnitud en predio municipal

El siniestro se originó en la planta municipal de chipeo. Preventivamente evacuaron a vecinos del lugar.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 01:17
El ministro de Seguridad y Justicia Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad y el jefe de Policía, trabajaron en la coordinación del operativo  para sofocar un incendio de pastizales de gran dimensión que se originó, en la noche del martes, en la planta municipal de chipeo de San Lorenzo, donde hay maquinarias y depósitos de combustible. Trabajan en la zona los Bomberos de Centro, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y de Castañares, Defensa Civil, Brigada Solidaria, áreas de la Policía de Salta, Aguas del Norte, Samec. Se estima al menos dos hectáreas  afectadas por el fuego.

El incendio está circunscripto y se diagrama la guardia de cenizas. Preventivamente se produjo la evacuación de vecinos del lugar, debido al riesgo que el fuego avance hacía el sector de viviendas. 

 

 

Temas de la nota

