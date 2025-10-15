San Lorenzo: Controlan un incendio de gran magnitud en predio municipal

El ministro de Seguridad y Justicia Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad y el jefe de Policía, trabajaron en la coordinación del operativo para sofocar un incendio de pastizales de gran dimensión que se originó, en la noche del martes, en la planta municipal de chipeo de San Lorenzo, donde hay maquinarias y depósitos de combustible. Trabajan en la zona los Bomberos de Centro, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y de Castañares, Defensa Civil, Brigada Solidaria, áreas de la Policía de Salta, Aguas del Norte, Samec. Se estima al menos dos hectáreas afectadas por el fuego.

El incendio está circunscripto y se diagrama la guardia de cenizas. Preventivamente se produjo la evacuación de vecinos del lugar, debido al riesgo que el fuego avance hacía el sector de viviendas.