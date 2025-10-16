Mató a su madre quemó la casa y se tiró de un puente

Un joven adolescente jujeño que era buscado por la muerte de su madre a puñaladas y el incendio intencional de su morada , fue rescatado desde el fondo del cauce de un arroyo, después que el joven se arrojara desde el puente del mismo. Finalmente el joven acusado de matricidio falleció en el hospital, minutos después de ingresar al mismo gravemente lesionado en su cabeza.

Tras la muerte, un giro estremecedor tomó la causa por la muerte de una mujer en San Salvador de Jujuy: la Fiscalía investiga la conexión entre el joven de 19 años que se arrojó desde el Puente San Martín y el brutal crimen de su madre, hallada apuñalada en su vivienda del barrio El Chingo.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en avanzado estado de descomposición, luego de que Bomberos sofocaran un incendio que, según las primeras hipótesis, habría sido intencional para encubrir el asesinato.

Las pericias apuntan a que el joven habría intentado quemar el cuerpo de su madre, fallecida hacía unos 14 días, y al ser buscado por la policía, habría decidido arrojarse al vacío desde el puente. Aunque fue rescatado con vida, murió horas después en el hospital a causa de un traumatismo de cráneo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantiene un hermetismo total, mientras avanza la investigación que mantiene en vilo a toda la provincia.