Conmebol anunció el ranking de clubes 2026: que puestos ocupan Boca y River

La Conmebol anunció este martes el ranking de equipos que se utilizará para la temporada 2026 y que servirá para definir los bombos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con varios cambios en la parte alta de la tabla.

Lo más destacado fue que River pasó de ocupar la cima de la clasificación al tercer puesto, dejando a Palmeiras como líder y Flamengo como escolta luego de la final disputada entre ambos que terminó con la victoria del ‘Mengao’.

Por su parte, la ausencia de Boca en la pasada edición del certamen más importante del continente generó que caiga una posición más y quede ubicado en el cuarto lugar. Aun así, los dos elencos argentinos serán cabeza de serie en las distintas competencias internacionales.

No obstante, Racing recibió una gran noticia y es que pasó a integrar el prestigioso top 10 de la lista. La Academia pasó de ocupar el duodécimo puesto al noveno tras alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que fue eliminado por Flamengo, y salir campeón de la Sudamericana 2024.

En tanto, Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura, se ubicó 18°, mientras que Lanús, ganador de la Sudamericana, alcanzó la vigésimo primera plaza y Vélez se situó en la vigésimo sexta.

De esta manera, son seis los representantes argentinos que se encuentran dentro de los 30 primeros puestos del ranking publicado por el ente regulador del fútbol sudamericano. En tanto, son doce los equipos brasileños que se encuentran dentro de dicha nómina, mostrando una clara superioridad, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Por último, el criterio para determinar las ubicaciones en la lista esta determinado por tres aspectos: el desempeño en las competencias internacionales de los últimos 10 años, la importancia histórica en dichos torneos y un reconocimiento adicional por haber logrado salir campeones de sus respectivas ligas.