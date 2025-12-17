Un narco detenido perdió la memoria

Hugo Alejandro Kalenok, el sujeto de 30 años oriundo de Misiones que fue atrapado con casi cien kilos de cocaína fue llevado al Juzgado Federal de Santiago del Estero, donde prestó declaración indagatoria ante el juez Sebastián Argibay. En esa instancia, negó haber embestido a gendarmes Monte Quemado, departamento Copo, y, tras esa breve manifestación, decidió acogerse a su derecho a guardar silencio, no haciendo mención al cargamento de droga.

Este hombre de 30 años, oriundo de la provincia de Misiones y conocido en los círculos del crimen, especialmente en el Norte del país, como el "Rey de la Triple Frontera", fue detenido tras una serie de hechos que lo vinculan a un violento enfrentamiento con fuerzas de seguridad, un intento de fuga y el hallazgo de una importante cantidad de droga en el interior de bancos de cemento, fabricados en Salta, se dice.

El operativo, que se llevó a cabo el viernes, comenzó a primera hora en la ruta nacional 16, cerca de Monte Quemado, localidad de Santiago del Estero. En un puesto de control de Gendarmería, una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes a bordo fue identificada, pero al intentar detenerla, el conductor aceleró y atropelló a dos gendarmes, quienes quedaron tendidos en el suelo con fracturas de consideración.

Frente a la agresión, los efectivos de Gendarmería respondieron y desde ese momento, se desplegó un operativo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad, de Santiago y el Chaco, que incluyó el seguimiento de la camioneta y de un segundo vehículo que aparentemente actuaba como "puntero", alertando sobre los controles en la ruta.