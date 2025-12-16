PUBLICIDAD

Espectáculos

Muestra de la academia Tradición Joven 

La cita será hoy en la sala Dávalos de la Teatro de la Casa de la Cultura. El show se titula "Del Rancho a la Vecindad".
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 01:37
Hoy, a las 21 horas, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Teatro de la Casa de la Cultura (Caseros 460), la academia de danzas Tradición Joven presentará su gala anual: un recorrido artístico que celebra el crecimiento de sus alumnos, la dedicación de sus profesores y el valor irrenunciable de nuestras danzas.

"La comunidad está invitada a disfrutar de una noche donde el folclore, la creatividad y la emoción se unen para dar vida a un espectáculo inolvidable", dijeron los organizadores.

Tradición Joven, fundada el 13 de junio de 2003 por los profesores Hernán Ramiro Vilte y Cristina del Valle Gerón "Celebraremos con orgullo 24 años de trayectoria dedicada a la formación artística, la difusión cultural y el compromiso con nuestras raíces folclóricas. A lo largo de estas más de dos décadas, innumerables alumnos han pasado por las clases, encontrando un espacio de crecimiento, aprendizaje y contención", señalaron los fundadores.

"Desde los inicios, la academia nació con un propósito claro: inculcar en niños, jóvenes y adultos el amor por la danza folclórica argentina. A través de un trabajo constante y apasionado, Tradición Joven ha participado en numerosos eventos culturales y festivales, siempre representando a la provincia con dedicación y respeto por nuestro acervo tradicional", enfatizó Vilte.

"Actualmente, la institución cuenta con 95 alumnos, distribuidos en diferentes categorías: menores, infantiles, juveniles y adultos. Cada una de ellas trabaja un amplio repertorio que abarca danzas folclóricas tradicionales, folclore estilizado, tango y propuestas escénicas integrales. La academia entiende la danza como un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, ofreciendo espectáculos que unen lo clásico con lo moderno, permitiendo que nuevas generaciones se acerquen al arte desde un lugar dinámico y creativo", afirmó Gerón.

A lo largo de los años, la destacada academia Tradición Joven ha sorprendido con puestas temáticas que renuevan el interés del público: Coco, Navidad Argentina, Rock Nacional, Showmatch, Halloween, entre otras propuestas que integran diferentes estéticas sin perder la esencia del folclore.

