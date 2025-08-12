¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift
Homicidio en Barrio Solidaridad
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
RIGI
Franco Colapinto
Tini Stoessel
Cazzu
Benjamín Vicuña
Federación Salteña de Judo
Taylor Swift

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El judo salteño ya tiene sus representante en los Evita 2025

Diez jóvenes de la Sociedad Italiana, 20 de Junio y Joaquín V. González participarán en Mar del Plata de los tradicionales juegos nacionales. 
Martes, 12 de agosto de 2025 16:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con el pasaje en mano. Luego del selectivo, el judo salteño ya tiene sus diez representantes de la provincia que participarán en la próxima edición de los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de agosto próximo.
De esta manera Ernestina Levin en la categoría 44 kg (Sociedad Italiana); Alba Palma, en 53 kg. (Joaquín V. González); Brenda Ortega, en 64 kg (Sociedad Italiana) y Daiana Flores, en +64kg (20 de Junio), competirán en la rama femenina.
Por su parte, Ian Enríquez, en los 44kg (Joaquín V. González); Augusto Palavecino, en 53kg (Sociedad Italiana); Fabricio Copa, en 64kg (20 de Junio) y Pedro Figueroa, en +64kg (Sociedad Italiana), participarán en la rama masculina.
Los Evita 2025 reúne 36 disciplinas, incluyendo atletismo, natación, esgrima, BMX Freestyle, freestyle, skate, tiro, tiro con arco, triatlón, bádminton, canotaje, ciclismo, tenis, voley playa, judo, taekwondo, lucha, básquet 3x3, karate, gimnasia artística, handball playa, vóley, futsal, hockey 7, rugby y levantamiento olímpico.

Provincial de novicios

Por otra parte el fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Provincial de Novicios, donde hubo casi 100 nuevos judokas de los gimnasios JuVeinJu, Hombu Dojo, Gimnasio Victor Frías de Mosconi, Judo Güemes, Dojo Bushido Orán, Tartagal Judo, escuela de judo de J.V. González, gimnasio Jigoro Kano, Kyodai Dojo y Sociedad Italiana, quien se consagró campeona por equipos. El segundo lugar fue para la escuela Jigoro Kano y el tercer lugar del podio lo completó Kyodai Dojo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD