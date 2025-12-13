PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
13 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación
Racing Club
Hector Alterio
Hollywood
Israel
Selección Argentina
quesos
Flamengo
Chile
Lionel Messi
Embarcación
Racing Club

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Racing vs. Estudiantes por la final del Torneo Clausura, EN VIVO, minuto a minuto

El Pincha y la Academia definen al campeón en Santiago del Estero.
Sabado, 13 de diciembre de 2025 20:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Racing Club y Estudiantes de La Plata se enfrentan esta noche en la final de los playoffs del Torneo Clausura 2025. El partido se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y determinará al nuevo campeón de la Liga Profesional. El árbitro es Nicolás Ramírez, con Héctor Paletta en el VAR y Hernán Mastrángelo en el AVAR. Transmiten para la TV las señales de TNT Sports y ESPN Premium. 

Notas Relacionadas

MINUTO A MINUTOS RACING VS ESTUDIANTES 

 

LAS FORMACIONES RACING VS ESTUDIANTES 

LAS ESTADÍSTICAS RACING VS ESTUDIANTES 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD