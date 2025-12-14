Verón celebró el título de Estudiantes en la tribuna y se fundió en un abrazo con los hinchas

Juan Sebastián Verón vivió el campeonato del Torneo Clausura de Estudiantes desde la tribuna del Estadio Madre de Ciudades, donde celebró emocionado junto a los hinchas tras la consagración por penales ante Racing, en un título especial marcado por el contexto de tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El final fue una explosión de alegría para todo Estudiantes y tuvo una postal que recorrió el país: Verón rodeado de hinchas, abrazado, emocionado y celebrando como uno más.

La figura de la Brujita cobró un protagonismo especial por el significado político e institucional del título. Verón estuvo ubicado en la platea del estadio santiagueño, rodeado por hinchas que viajaron miles de kilómetros para acompañar al equipo. Allí, tras el último penal, el presidente se fundió en abrazos con los simpatizantes albirrojos y celebró visiblemente emocionado.