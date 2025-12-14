Estudiantes cosechó el decimoctavo título de su historia

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Estudiantes sumó este sábado su decimoctavo título, entre profesionalismo y amateurismo, tras derrotar a Racing por 5-4 en la definición por penales en la final del Torneo Clausura 2025, disputada en Santiago del Estero.

En ese sentido, de acuerdo a un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, "el Pincha" alcanzó el octavo lugar en la tabla histórica al acumular 6 torneos nacionales (Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y Clausura 2025), 5 copas nacionales (Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024) , 6 copas internacionales (Copa Libertadores 1968, 1969, 1970 y 2009, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969), y 1 amateur (1913).

De esta manera, Estudiantes alcanzó la misma línea de Rosario Central y quedó a uno de Vélez y a dos de Huracán.

La lista la encabeza Boca, con 74 títulos, luego sigue River con 72, luego viene Independiente (45), Racing (41), San Lorenzo (22), Huracán (20),Vélez (19), Rosario Central (18) y Estudiantes (18).

El siguiente es el detalle de los puestos principales de la tabla histórica:

-Boca 74 títulos (29 torneos nacionales, 11 copas nacionales, 18 internacionales, 4 rioplatenses y 12 amateurs).

-River 72 títulos (37 torneos nacionales, 15 copas nacionales, 12 internacionales, 6 copas rioplatenses, 2 amateurs).

-Independiente 45 títulos ( 14 torneos nacionales, 3 copas nacionales, 18 copas internacionales, 2 copas rioplatenses y 8 amateurs).

-Racing 41 títulos (9 torneos nacionales, 6 copas nacionales, 5 copas internacionales y 21 amateurs).

-San Lorenzo 22 títulos (12 torneos nacionales, 2 copas nacionales, 3 títulos internacionales, 2 copas rioplatenses y 3 amateurs).

-Huracán 20 (5 torneos nacionales, 8 copas nacionales y 7 en el amateurismo).

-Vélez 19 títulos (11 torneos nacionales, 3 copas nacionales y 5 copas internacionales).

-Rosario Central 18 (5 torneos nacionales, 7 copas nacionales, 1 torneo internacional y 5 en el amateurismo).

- Estudiantes 18 títulos (6 torneos nacionales, 5 copas nacionales, 6 copas internacionales y 1 amateur).