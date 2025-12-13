El "Bochín Club", una entidad que supo unir el deporte y solidaridad

Hay en Salta una institución que posee una riquísima historia que desplegó a lo largo de 84 años en pos de tres objetivos: deporte, cultura y solidaridad. Se trata del "Bochín Club. P. Martín Córdoba", que a poco de fundarse en 1941, se encaminó rápidamente tras los fines propuestos. Ejemplo de ello es que al año siguiente de su fundación inauguró la primera cancha de bochas construida por entonces en calle Alvear 270. Algo más de tiempo le costó ingresar al campo de la solidaridad social. Y fue justamente tras este último fin que años después encaró con gran entusiasmo innumerables campañas solidarias, teniendo casi siempre a la niñez como destinataria, preferentemente a la que se cobijaba en las escuelas más alejadas del interior. Y como muchos de esos establecimientos estaban cerca o camino a los campamentos de pesca, el "Bochín" inventó por primera vez en Salta la forma de conjugar virtuosamente dos actividades distintas: la pesca deportiva y la solidaridad social. Y fue esa dualidad la que siempre tuvo para el personal de El Tribuno un particular significado, ya que gran animador de esas maratónicas excursiones de "pescas y solidaridad", fue el periodista Tomás "Tombolito" Mena, el compañero de tareas que inició la columna "A la Hora del Cierre", espacio desde el cual El Tribuno siempre apoyó todas las campañas solidarias, entre ellas las organizadas por el "Bochín".

La historia

Fue en septiembre de 1941 cuando un grupo de bochófilos se reunió en el Centro Argentino de Socorros Mutuos y labró un acta: "En la ciudad de Salta, a los 14 días de septiembre de 1941, siendo las 10.30, se reunieron en la sede del Centro Argentino de Socorros Mutuos, con el objeto de constituir una institución de carácter deportivo, cultural y social, las siguientes personas: Amadeo Roncaglia, Salvador Gallegos Mendoza, Esteban Rolando Marchín, José Guerra, Abdón Ramírez, Honorio Martínez, Flavio Sequeira y Ramón Dávila". Luego de designar una comisión para que redactara los estatutos, resolvieron crear una entidad que denominaron "Bochín Club".

Obviamente, habían fundado una institución que en el campo deportivo fomentaría el juego de bochas, una práctica introducida al país por inmigrantes italianos a fines del siglo XVII.

Pocos días después, el "Bochín Club", más exactamente el 22 de septiembre, realizó la primera asamblea extraordinaria en Sarmiento 19. En su transcurso se ratificó todo lo actuado hasta entonces y se aprobó el estatuto. Luego de estos primeros pasos, comenzaron las gestiones tendientes a obtener la personería jurídica, objetivo que se consiguió cuando, después de batallar a lo largo de siete años, el gobierno de Salta dictó el Decreto N°15.156/1948. Por entonces presidía la institución el socio fundador Esteban Rolando Marchín.

A Marchín le sucedieron en la presidencia, Salvador Gallegos Mendoza (1946-1947), Lídoro Almada Leal (1947-1948) y de nuevo Esteban Rolando Marchín, quien permaneció ocho años al frente de la entidad (1948-1956). Fue en este último período cuando la asamblea de la entidad, reunida el 14 de diciembre de 1950 –hace 75 años- resolvió por unanimidad modificar su nombre y pasar a ser "Bochín Club P. Martín Córdoba". ¿A qué se debía este cambio? Era en agradecimiento al socio Córdoba por haber donado a la entidad el inmueble de Rivadavia 963.

Los Mayuatos

Un capítulo importante en la historia del "Bochín" fue cuando en 1970 se creó la Subcomisión de Pesca, hito que marcó el advenimiento de la llamada "era mayuata". Un suplemento especial de El Tribuno de diciembre de 1975 dice: "Con la incorporación de la actividad pesquera, se inició en el Bochín una nueva era…". Y de este nuevo emprendimiento los pioneros fueron: Dr. Marcelo Rivero, Saturnino Basalo, Humberto Frías, Gualberto Barbieri, Ricardo Valdez, Miguel Fajre, Alberto Sanella, Pascual Scarcella, Vicente Carpio, Fausto de Luca, Carlos Casale, ingeniero José D. Guzmán, Félix Barbieri, Juan Miera, Rómulo García y los doctores Santos Jacinto Dávalos y Oscar Rivero. A poco de constituirse, la subcomisión resolvió adoptar el nombre "Los Mayuatos" y darse siete objetivos. Además de los de forma resolvieron: fomentar las campañas de solidaridad; colaborar con organismos nacionales y provinciales en cuanto a la protección de la flora y fauna; y fomentar la pesca eminentemente deportiva. A partir de entonces se dieron a la tarea de organizar anualmente concursos de pesca variada, siendo el primero en el Bermejo el 14 de noviembre de 1970.

Fangio, Manuel J. Castilla y Romero en el Bochin Club.

Acción social

En una breve reseña contamos sobre los primeros operativos que en la mayoría de los casos protagonizaron "Los Mayuatos". Uno de los primeros fue la campaña desarrollada en Embarcación, cuando colaboraron en la construcción del edificio del Instituto "Juan Carlos Dávalos", y luego la ayuda a la "Colonia Indígena" con alimentos, ropa y acciones sanitarias y odontológicas. Idéntica tarea se cumplió en el departamento San Carlos con los alumnos de la Escuela Nacional de Payogastilla; lo mismo para con los niños de la Escuela Nacional de "El Colgao", de Rivadavia; y aquí en Salta con los hogares San Vicente de Paul y Santa Ana.

La primera Comisión de Cultura creada el 12 de abril de 1953 se integró con los poetas Manuel J. Castilla, José Ríos, el plástico Carlos García Bes y los escritores César Fermín Perdiguero y Julio Barbarán Alvarado. Ese mismo año rindió homenajes a Juan Carlos Dávalos, al poeta Héctor Gagliardi, Gustavo "Cuchi" Leguizamón, profesores Pablo Meróz, José Galli y a la Comisión Nacional de Cultura que visitó Salta en 1953. Una inquietud cultural importante fue la creación de la Comisión de Biblioteca que integraron Esteban R. Marchín, Alberto Uribarri y la señora Beba Luizaga. Y otra destacada iniciativa fue la creación de la Comisión de Damas integrada por las señoras Beba Luizaga, Gloria González, Susana Luizaga, Clara Montoya, Ana Nora López y América Quinteros.

Los históricos

En la galería histórica del "Bochín Club. P. Martín Córdoba", figuran muchísimos socios. Además de los nombrados en los inicios de esta nota, mencionaremos a Saturnino Basalo, cofundador de la Subcomisión de Caza en junio de 1970, junto a Lito Scarcella, Santo de Lucas, Manuel Carrizo, Pequeño Miret y Juan Hernández, entre otros excelsos tiradores.

Como no recordaren esta lista a don Tomas Murga, directivo que participó en la construcción de la tercera cancha (1967); a don Francisco "Negro" Postigo, actor de varias obras de la institución y de campañas solidarias, lo que le valió recibir por parte de la entidad la "Medalla de Oro al mérito y a la colaboración"¸a los exdirectivos Vicente Ocampo, Félix Saavedra, Néstor Gutiérrez, Vicente Carpio, Humberto Frías, Francisco Montoya y los profesores Rafael V. Moreno y Emilio Canova y a los miembros de la subcomisión de obras Pío Tolaba y Nicolás Guzmán. Y a la larga lista de "bochófilos y mayuatos" se suman Alberto Abudi, Edmundo Alurralde, Néstor Tuñón, Roberto Dib Ashur, Juan Miera, Benito "Pito" Sánchez y por supuesto los periodistas Tomás "Tombito" Mena y Juan García Michel.

Una nueva camada de "mayuatos" y "bochófilos" sigue: los hermanos Calabresi, Eduardo Atenor, Zelaya Zapiola, Fredy Martínez, Claudio Ortega, Nicolás Campanella, Pablo Sierralta, Dante Varisco, Pedro Musaa, Ariel Macías, Ceballos González, Juan Martínez, Carlos Resina y Juan Santoro entre otros.

Un héroe

Ricardo Tejada era un niño que asistía a la Escuela Nacional de "El Colgao", Rivadavia, apadrinada por "Los Mayuatos". El 2 de agosto de 1971, cuando iba a caballo en busca de su maestra para hacerla cruzar el río, las aguas del Bermejo se lo llevaron. Al año de su desaparición "Los Mayuatos", con la ayuda de los entonces intendentes Emilio Vilá de Embarcación y Jorge Buryaile de Morillo, descubrieron una placa que perpetúa su memoria en esa escuela que hoy se llama "Patricio Martín Córdoba".

Visita estelar

Una vez llegó de visita al "Bochón" el director de El Tribuno don Roberto Romero. Pero no llegó solo, lo acompañaba nada menos que Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de F1.