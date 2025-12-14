Familias y jóvenes disfrutaron de la Noche de los Museos

Bajo el lema "Buenas acciones, buenos deseos", anoche se desarrolló una nueva edición de la Noche de los Museos en Salta, con más de 20 instituciones que estuvieron abiertas hasta la medianoche en la capital y en distintos municipios del interior, con entrada libre y gratuita.

La propuesta abarcó a museos de la ciudad de Salta y de localidades como Cafayate, Cachi, San Carlos, Vaqueros, Mosconi, Tartagal, Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, Cerrillos, Campo Santo, Campamento Vespucio, San Lorenzo y Guachipas, que ofrecieron actividades especiales, visitas guiadas y muestras para todo público.

En la Capital, uno de los espacios más concurridos fue el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM). Su director, Mario Bernaski, señaló "hoy (por anoche) el MAAM se viste de gala" para recibir a los visitantes, "la Noche de los Museos es la visita infaltable de fin de año de los salteños" y destacó la doble propuesta impulsada este año, con actividades en la sede de Mitre 77 y visitas itinerantes en El Carril y Campo Quijano.

En el MAAM, además de lo tradicional, se presentó la muestra Arte sin barrera, integrada por artistas salteños con discapacidad y organizada junto a la Comisión de Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Salta. La exposición incorporó obras en relieve, videos con lengua de señas y material accesible, con el objetivo de pensar el arte desde una perspectiva inclusiva.

Otro de los espacios con gran convocatoria fue el museo interactivo Explora Salta, que propone un recorrido por los últimos 400 años de historia salteña a través de dispositivos digitales vinculados a la identidad, la diversidad y la cultura. Su directora, Mariana Ilarri, destacó el trabajo conjunto con asociaciones de personas sordas y la participación de familias y jóvenes.

Entre los visitantes que dialogaron con El Tribuno, muchos resaltaron el carácter gratuito e interactivo de la iniciativa y la posibilidad de recorrer varios museos en una misma noche. Con una amplia participación en toda la provincia, la Noche de los Museos volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes del año en Salta.