Toda Salta ya palpita en Mundialito 2026 que se jugará en Cataluña

La cuenta regresiva acelera los corazones salteños. El próximo 29 de marzo, la Selección Sub-13 de la Liga Salteña de Fútbol, flamante campeona del torneo nacional, al igual que la Sub-15, participará del Mundialito 2026 en la ciudad española de Cataluña.

Es que el combinado salteño, dirigido por el técnico Alejandro Franzotti, sigue entrenando y probando tácticas sabiendo que en el Mundial que se llevará a cabo hasta el 5 de abril en Costa Brava, tendrá entre algunos rivales nada menos que al Liverpool y al Barcelona.

"Si bien arrancamos con las prácticas el 14 de enero hoy incrementamos el trabajo a cuatro días por semana, tanto en la parte física, como así también lo táctico", develó Franzotti.

En ese sentido resaltó que "los chicos se conocen muy bien y ahora llegan los chicos nuevos de Santiago del Estero que se sumaron".

Al ser consultado sobre el Seleccionado salteño, el "Topa" destacó que "arrancamos con 30 jugadores, pero en realidad viajan 20, porque es parte de la evaluación y porque había chicos que no estaban viniendo".

Cabe destacar que el conjunto salteño estaría viajando el próximo 26 de marzo y también lo integra el grupo técnico conformado por Gustavo Módica, José Hurtado, Daniel Abraham.

Plantel de primera

Pero lo cierto es que el combinado salteño lleva un gran potencial, sabiendo de qué se trata. "Hay jugadores Juventud, Central, Gimnasia, Los Cachorros, Peñarol, Argentinos del Norte a los que se le suman los chicos de Santiago del Estero, que son de Unión. Además hay un chico de la Liga de Alberdi", resaltó el técnico.

El sueño familiar

Franzotti resaltó que "los padres también están muy ilusionados y estamos todos muy ilusionados, bueno, primero por el hecho de ir a competir a ese nivel, de tratar de siempre estar a la altura y ser mejor. Acá lo más importante es que los chicos aprendan a no bajar los brazos en ningún momento. El fútbol es parte de esto, de que te digan que no muchas se puede, pero hay que ser perseverante, porque al final, se triunfa. Es como la vida misma".

En ese aspecto Franzotti resaltó con cautela que "si bien saben que serán la vidriera de ellos mismos, más que todo le inculcamos mucho que lo vean como algo único, que no sabemos si va a dar una, dos o nunca más. Que lo vean así, que lo disfrutemos y después compitamos como lo grandes que son".

"Ya el segundo año que trabajo con Sub-13 y Sub-15 y veo potenciales muy buenos, chicos que juegan bien, material muy bueno, pero tenemos que apuntar a seguir creciendo, a ver algo diferente para que el día de mañana tengamos muchos chicos jugando en Gimnasia, en Central o en Juventud, que son los equipos que están compitiendo más arriba", concluyó.

Salta rompió todos los moldes

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, no solo la Selección Sub-13 se consagró campeona nacional del Campeonato de Ligas, sino que también lo hizo el Seleccionado Sub-15, comandado por Gustavo Módica.

De esta manera fue la primera provincia en la historia del torneo nacional de consagrar dos campeones en el mismo certamen, un orgullo para el fútbol salteño, que crece con una visión de futuro y un trabajo serio y mancomunado de los clubes locales.