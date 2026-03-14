Llevó un arma blanca al colegio y generó pánico

Un joven de 14 años fue hallado en poder de un arma blanca de gran tamaño en el interior de un establecimiento educativo del casco céntrico de nuestra ciudad, informaron fuentes.

El hecho sucedió en un colegio de calle Mitre al 400, cuando un estudiante fue retenido dentro del establecimiento luego de que docentes descubrieran que escondía un machete en su mochila.

El hecho ocurrió alrededor durante la clase. Las fuentes señalaron que fue un profesor de Ética quien advirtió una situación cuando el alumno manipulaba su mochila de manera inusual. Al revisarla, el docente encontró un machete envuelto con una prenda.

Minutos antes del hallazgo, el adolescente había protagonizado un cruce con otro compañero dentro de la institución. Allí hubo empujones y discusiones, solamente.

Tras confirmarse la presencia del arma blanca, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso inmediato a la Policía. Efectivos se presentaron en el lugar para intervenir en la situación mientras la escuela contenía al menor dentro del edificio.

En paralelo, desde la institución educativa se labró un acta disciplinaria. El joven habría sido entregado a sus padres o tutores responsables.

El caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de Menores 1, que dispuso el secuestro del machete como elemento de interés para la investigación. El tema, que no fue confirmado aún, circula por todos los medios digitales.