Central Norte quiere volar hoy más alto que Los Andes

No es un cóndor, no es un avión. Es el cuervo salteño que buscará trepar más arriba que Los Andes cuando lo enfrente esta tarde a partir de las 14 horas en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 5 de la Zona A del torneo de Primera Nacional.

Es que tras el paro de la AFA de la semana pasada, los dirigido por Adrián Bastía buscarán la primera victoria de este 2026 en su visita a Lomas de Zamora y con cambios obligados para cambiar el esquema de juego.

De esta manera, con la intención de mejorar el rendimiento, el técnico Bastía realizará seis modificaciones respecto del último encuentro. Desde su llegada, el DT no logró consolidar un once ideal y, en consecuencia, nunca repitió formación, manteniendo la búsqueda de la mejor versión del equipo.

Para este compromiso Central Norte apostará por una línea de cinco defensores, con tres centrales: Lenardo Felissia, Maxi Padilla y Agustín Lamosa, con el objetivo de cerrar el arco y rescatar algún punto. Además, se dará el debut de Elías Calderón.

En el mediocampo aparecerá Matías Moravec, quien no venía teniendo minutos, acompañado por Maxi Ribero y Matías Villareal, mientras que Franco Vedoya ocupará el carril izquierdo. En ofensiva, el equipo contará con un único delantero: Francisco Borda.

O sea, que en consecuencia, el equipo de Bastía formará con: Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Felissia, Padilla, Lamosa y Calderón; Moravec, Villareal, Ribero, Vedoya y Borda.

Cabe recordar que luego del paro de la AFA en la Liga Profesional y el ascenso, el torneo se reanuda, aunque la suspendida fecha 4 se jugará en mayo, tras la primera rueda.

Cómo llegan los dos



En el torneo 2026 el conjunto "Mil Rayitas" de Los Andes, dirigido por el director técnico Leonardo Lemos lleva tres partidos sin ganar: empató 0 a 0 con Almirante Brown, 1 a 1 con Ciudad de Bolívar y perdió 1 a 0 frente al porteño Defensores de Belgrano.

Por su parte, el cuervo salteño está en situación casi similar, ya que tampoco vio la victoria en 2026. Cayó 2 a 0 ante Deportivo Morón y 1 a 0 visitando a San Miguel. Además empató 0 a 0 recibiendo a Colón de Santa Fe.