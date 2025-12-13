Diputados homenajeó a los campeones nacionales de la Liga Salteña

La Cámara de Diputados de la Provincia homenajeó a la Liga Salteña de Fútbol por la obtención de los títulos argentinos de las categorías Sub-13 y Sub-15 del Torneo Nacional de Ligas organizado por el Consejo Federal de la AFA.

De esta manera, el titular de la Cámara, Esteban Amat Lacroix, recibió a los campeones argentinos y autoridades de la LSF en la sala presidencial y destacó el logro deportivo obtenido en el certamen nacional como así también el acompañamiento de los padres y de la institución madre del fútbol salteño que alberga a los clubes para la contención e integración de los niños, al asegurar que "celebramos como salteños los logros conseguidos por estos dos seleccionados que elevaron la bandera de nuestra Provincia a lo más alto y destacamos el acompañamiento de los padres y madres que apoyan a los chicos a practicar el fútbol en los clubes, quienes son espacios de contención, integración y motivación para que tengan una vida saludable y no estén en los malos hábitos".

Asimismo recordó que "un chico en el club haciendo deportes es un chico menos en la calle y seguiremos apoyando a las instituciones deportivas".

Por su parte, el presidente lingüista Sergio Chibán agradeció al cuerpo legislativo encabezado por Amat, al asegurar que "este logro es el más importante de mi vida como dirigente y sin dudas que la Cámara de Diputados presidida por "Tuty" Amat, haya homenajeado a los campeones nacionales, es darle el reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación a toda la familia del fútbol. Felicitamos a los jugadores, a los familiares, a los cuerpos técnicos y a la dirigencia por apoyar el proyecto de las etapas formativas de nuestra institución".

Estuvieron presentes los diputados Gustavo Orozco y Luis Mendaña, la vicepresidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez y el presidente del consejo auxiliar Liga Salteña de Fútbol, Juan Manuel Nazr, entre otros.