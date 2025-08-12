¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Espectáculos

Benjamín Vicuña, sobre la China Suárez: "Teníamos una relación armónica que se rompió"

El actor habló sobre el conflicto que mantiene con su ex.
Martes, 12 de agosto de 2025 16:04
Eugenia "la China" Suárez hizo un posteo muy fuerte contra Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y desde ese momento se cortó todo tipo de comunicación.

Los actores se hablan únicamente mediante abogados y aún no pudieron definir si los menores vivirán en Turquía con la China o en Argentina con Vicuña.

Al ser consultado por la prensa, Vicuña destacó que está feliz de estar pasando tiempo con sus hijos y que espera poder ponerse de acuerdo rápidamente con su ex: "Hermoso el reencuentro con mis hijos, agradezco esa compasión. Estoy en un super buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien".

"Fueron momentos especiales, no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, son cosas de redes sociales y nunca voy a hablar mal de la mamá de mis hijos", aseguró el actor chileno.

"Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón", cerró Vicuña y optó por irse para no seguir respondiendo preguntas sobre su intimidad.

Temas de la nota

Temas de la nota

