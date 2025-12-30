Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género tras un episodio ocurrido en Pilar

Un episodio ocurrido en un country de Pilar derivó en la hospitalización de Romina Gaetani y en la intervención policial y judicial, luego de que la actriz denunciara a su pareja por presunta violencia de género. La información fue dada a conocer en el programa LAM, donde se difundieron detalles del parte policial que documenta lo sucedido.

Según relató Ángel de Brito, el hecho ocurrió durante la noche en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana. Un llamado al sistema 911 alertó sobre una situación de violencia en el lugar, lo que motivó la llegada de efectivos policiales y la activación del protocolo correspondiente.

Al arribar al country, el personal tomó contacto con el equipo de seguridad, que informó que una mujer se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja. De acuerdo al parte oficial, la víctima fue identificada como Romina Gaetani, de 48 años, quien manifestó que su pareja mantenía conductas agresivas vinculadas a episodios de celos.

Ante ese cuadro, se solicitó una ambulancia del SAME, que dispuso el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar. En el centro de salud, los médicos constataron lesiones visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que obligó a dar intervención inmediata a la Justicia, tal como lo establece el protocolo sanitario ante este tipo de situaciones.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Género, que dispuso el envío de personal judicial al hospital para tomar declaración a la actriz y avanzar con las actuaciones correspondientes. En el mismo parte se identifica como imputado a Luis Ramón Cavanagh, de 59 años, señalado como la pareja de Gaetani al momento del hecho.

Durante el programa, De Brito señaló que intentó comunicarse con la actriz, aunque no obtuvo respuesta. También se informó que Gaetani fue dada de alta médica al día siguiente, sin que hasta el momento haya realizado declaraciones públicas ni su entorno haya brindado precisiones sobre la situación.

Por ahora, la información oficial se limita a lo consignado en el parte policial y a los datos médicos confirmados. La investigación continúa en el ámbito judicial, mientras el caso se maneja con reserva, en un contexto sensible que vuelve a poner en agenda la importancia de abordar las denuncias por violencia de género con responsabilidad y cuidado informativo.