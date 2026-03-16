Juicio contra "Kila" Gonza: un testigo aseguró que fondos específicos de una obra fueron desviados y no se sabe a dónde

Con la declaración de tres testigos se reanudó hoy el juicio seguido contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza; el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza. Comparecieron un contador que realizó tareas de administración durante la transición municipal en diciembre de 2019, el actual secretario de Obras Públicas de la comuna y una contadora de la Auditoría General de la Provincia.



El primer testigo fue consultado acerca de las tareas que desempeñó durante un breve lapso en la Secretaría de Hacienda de San Lorenzo, posteriormente al traspaso de gestión entre Fernando Gonza y el actual intendente, Manuel Saravia.



Contó que le tocó afrontar la liquidación del medio aguinaldo y del sueldo de diciembre del personal de la comuna, pero fue una tarea muy compleja porque no tenía una nómina actualizada y el histórico de los seis meses anteriores no estaba volcado en el sistema informático.



También relató que tuvieron que refinanciar los pagos de cheques diferidos entregados por la gestión saliente al proveedor de una obra asignada por el gobierno provincial al municipio. Sostuvo que eran fondos específicos que no fueron utilizados para el fin establecido y que no se pudo determinar adónde habían sido desviados esos recursos. El testigo no pudo precisar el monto total de los cheques, pero aseguró que se trataba de una suma significativa.



Seguidamente declaró el actual Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Lorenzo. Relató que asumió en enero de 2020 en ese cargo pero, dadas las condiciones del parque automotor de la comuna, tuvo que dedicarse exclusivamente a poner en condiciones los vehículos y la maquinaria pesada.



Precisó que si bien había muchos automotores viejos, su mal estado no tenía que ver con su antigüedad o con el desgaste, sino con la falta de mantenimiento. El funcionario habló de estado de abandono. Indicó además que al asumir no tuvo acceso a un inventario del parque automotor. Dijo desconocer si la gestión anterior había elaborado esa documentación.



Finalmente, compareció una contadora de la Auditoría General de la Provincia. Explicó que en noviembre de 2019 actuó como asistente en el acta de inicio de un relevamiento para la transición municipal en San Lorenzo, por el inminente cambio de gestión. Dijo que se trata de un procedimiento reglamentado en el marco del cual los funcionarios salientes tienen la obligación de informar sobre el estado de deuda de la comuna, el estado de bienes, la situación de Tesorería, el presupuesto elevado al Concejo Deliberante y la última orden de pago emitida. La testigo aclaró que en el municipio se llevó a cabo un informe de auditoría financiera que estuvo a cargo de otra colega.



El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera y, la de los hermanos Gonza, en manos de Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.



Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.