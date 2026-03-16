Irán asegura que jugará el Mundial pese a las advertencias de Donald Trump

La participación de Irán en el próximo Mundial volvió a quedar en el centro de la escena luego de que dirigentes del fútbol asiático y autoridades iraníes ratificaran que la selección disputará el torneo que se jugará desde junio en Estados Unidos, Canadá y México, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del equipo.

El secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, afirmó este lunes en Kuala Lumpur que hasta el momento no existe ninguna comunicación que indique que Irán podría quedar fuera del certamen. “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial”, agregó.

Los dichos de Trump

La polémica se desató luego de que Trump publicara en redes sociales que el equipo iraní sería “bienvenido” en el torneo, aunque al mismo tiempo sugirió que su presencia podría implicar riesgos: “Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario, en medio de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Irán.

Las declaraciones generaron una rápida reacción desde Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. “La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud”, afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

El silencio de la FIFA

Por ahora, la FIFA evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo publicó un mensaje en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, en el que aseguró haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia.

El calendario del conjunto iraní prevé disputar los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, mientras que cerrará su participación en la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle.