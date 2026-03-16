Salta Basket superó al puntero, San Isidro, en la recta final de la fase regular y ahora sale a la ruta

Otra hermosa noche de Liga Argentina fue la que se disfrutó en el Estadio Delmi, otra jornada con la segunda división del básquet nacional donde Los Infernales superaron nada menos que ante el líder de la Conferencia Norte, San Isidro de Córdoba, por 73-62. De esta forma los salteños encaran sus últimos tres partidos de la fase regular con el mejor de los ánimos, todos en la ruta.

La recta final de la temporada regular está llegando a su fin, se acercan los playoffs y cada uno de los equipos de la competencia de ascenso siguen trabajando y batallando para terminar de la mejor manera, tanto en la Conferencia Norte como en la Sur.

Salta Basket disputó su último encuentro frente a su gente, un público seguidor de Los Infernales y amante del deporte salteño, y lo hizo de gran manera: superando al líder de la zona con una actuación por momentos de alto vuelo basquetbolístico.

Un primer tiempo de antología para el alero oriundo de Santa Fe, Martín Gómez, con mucho gol en sus manos el número 6 encendió las redes con dobles y triples. Estuvo acompañado por los siempre rendidores Chance Hunter, goleador de Salta en lo que va de la temporada, y Tonás Botta.

Buenos pasajes también para sus compañeros, sobre todo en defensa, Nico Álvarez fajándose con el extranjero Hooper, el capitán salteño Binda también siguiendo a sus defendidos junto al resto de los compañeros: Linares, Abdala, Buckner y Abratte.

Lejos de sus porcentajes, San Isidro no tuvo una buena noche en parte por culpa del local, y por otra por impericias propias: malas decisiones a la hora de ejecutar el plan de juego, varias pérdidas y a pesar del bajo porcentaje en tiros de tres siguió lanzando en vez de buscar alguna otra vía de gol.

En ese contexto el goleo cordobés fue repartido con Julián Eydallín como uno de sus mejores anotadores junto con Hooper y Mare. Pese a la mala noche, el elenco cordobés se las arregló para bajar una diferencia que llegó a ser de 20 puntos a solo 8, dejando en claro por qué lidera la competencia. Una gira que a pesar de la derrota en La Linda fue positiva para Sani llevándose dos triunfos en tres partidos, tras superar a Jujuy Básquet y Estudiantes de Tucumán.

Salta, por su parte, metió otro enorme triunfo, frente a un rival de fuste y uno de los que animarán la postemporada en la segunda división. Ahora los salteños saldrán a la ruta para disputar los últimos tres partidos en Córdoba, antes de los playoffs: el 18/3 vs Barrio Parque, 19/3 vs Hindú y el 21/3 vs Bochas.