Clima en Salta. Calor, alerta por tormentas y un cambio de estación: qué dice el pronóstico esta semana

La semana comenzó calurosa en la ciudad de Salta, con una temperatura cercana a los 28,8°C este lunes, y se espera que el martes sea aún más sofocante.

El termómetro escalará hasta los 31 grados, impulsadas por el ingreso de aire cálido desde el norte y la formación de un sistema de baja presión que hará que “el norte arda”, según explicó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno. Pero será solo por este martes.

Lluvia en casi toda la provincia

En ese contexto, rige también un alerta meteorológico para este martes entre las 18 y la medianoche, que abarca la capital, el Valle de Lerma y distintas zonas de la provincia como Orán, Tartagal y Rivadavia en el norte, Metán, Rosario de la Frontera en el sur, y General Güemes.

El fenómeno se originaría en el llano chaqueño durante la tarde-noche, mientras que desde el sur comenzará a ingresar un pulso de aire frío, lo que incrementa la inestabilidad y explica la advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Temperaturas de la semana

Para el miércoles se espera un descenso de temperatura, con máximas cercanas a 25 grados, aunque algunos modelos marcan valores incluso de 22°C, acompañado por precipitaciones hacia la tarde.

Para el jueves, último día del verano, se prevé una máxima similar, alrededor de 25 grados, con mínimas que durante toda la semana rondarán los 18°C.

El viernes a las 11.46 se producirá el cambio de estación y comenzará el otoño, informó Escobar, con temperaturas promedio que seguirán cerca de los 25 grados.

El fin de semana, en tanto, aparece con altas probabilidades de lluvias, mientras que entre el domingo y el lunes podría ingresar un frente frío más marcado, que consolidaría el descenso térmico en la región.

