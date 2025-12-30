Cinco procedimientos, un mismo escenario: secuestros, capturas y recuperos en distintos puntos de Salta

La circulación cotidiana por barrios de Salta capital y del interior suele ocultar historias que sólo salen a la superficie cuando un control, una alerta vecinal o una denuncia activan el engranaje judicial. En los últimas 24 horas, cinco procedimientos distintos, desarrollados en Tres Cerritos, Norte Grande, Orán y Metán, terminaron conectados por un mismo hilo: vehículos buscados por la Justicia, pedidos de captura vigentes y bienes sustraídos que volvieron a manos de sus dueños.

El caso con mayor despliegue se registró en barrio Tres Cerritos, uno de los sectores residenciales más transitados de la ciudad. Allí, durante un patrullaje, investigadores detectaron un automóvil con pedido de secuestro judicial vigente. Tras la fiscalización del vehículo, se confirmó que estaba requerido por la Justicia federal. El conductor, un hombre de 54 años, fue identificado y quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1, que ahora deberá definir su situación procesal. El auto, en tanto, fue secuestrado como parte de la causa.

Horas más tarde, y también en la Capital, una alerta ciudadana derivó en la recuperación de una motocicleta robada en barrio Norte Grande. El rodado fue hallado abandonado en la intersección de Esteban Echeverría y Borges. Al verificarlo, se constató no sólo el pedido de secuestro por robo, sino también un dato clave para la investigación: la numeración de motor y cuadro estaba suprimida, una maniobra habitual en el circuito de comercialización ilegal. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 6.

En el norte provincial

El norte provincial también concentró actuaciones relevantes. En Orán, dos procedimientos distintos terminaron con personas detenidas por código rojo, es decir, con pedidos de captura activos. El primero ocurrió en barrio Centro, donde un hombre fue identificado durante un patrullaje y se confirmó que era buscado por el delito de amenazas con arma. Con apoyo del Centro de Videovigilancia, el sospechoso fue demorado y puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 2.

El segundo episodio en esa ciudad se produjo durante un control vehicular en calle Córdoba y Belisario Roldán. Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 39 años que registraba un pedido de captura por lesiones graves. Tras confirmarse la medida judicial, fue trasladado y quedó a disposición del juzgado interviniente.

En el sur también

Más al sur, en San José de Metán, una denuncia vecinal permitió esclarecer un hecho de hurto ocurrido en villa San José. A partir de tareas investigativas, se logró demorar a un joven señalado como autor del hecho y recuperar dos espejos con marcos de madera, localizados en una vivienda de barrio Diógenes de Zapata. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal 2.

Los cinco episodios, distintos entre sí pero unidos por el mismo mapa provincial, reflejan cómo controles, denuncias y patrullajes activan procesos judiciales que avanzan en paralelo en la Capital y el interior. Vehículos buscados, personas con causas pendientes y bienes recuperados componen un cuadro que atraviesa a Salta de norte a sur, con expedientes que ahora continúan su curso en los tribunales.