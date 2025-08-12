¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Agosto, Salta, Argentina
Homicidio en Barrio Solidaridad

Crimen en barrio Solidaridad: intensa búsqueda de los asesinos de Benjamín Mamaní

La Policía de Salta despliega un amplio operativo en la zona sudeste de la capital para dar con los responsables del homicidio de un adolescente de 16 años. La fiscal Luján Sodero encabeza la investigación.
Martes, 12 de agosto de 2025 12:37
La Policía de Salta intensificó la búsqueda del asesino de Benjamín Mamaní y sus cómplices.
La investigación por el brutal asesinato de Benjamín Mamaní, de 16 años, ocurrido anoche en el barrio Solidaridad, avanza con la identificación de al menos dos sospechosos. Según informaron fuentes judiciales, los señalados -jóvenes que habrían participado directamente en el ataque- son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad, aunque no se descarta que existan más involucrados.

“Estamos totalmente abocados al caso”, afirmaron las fuentes ligadas a la pesquisa. La fiscal Luján Sodero, a cargo interinamente de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (GAP) 2, dirige las diligencias.

En paralelo, se realiza la autopsia al cuerpo del adolescente para precisar la mecánica de las lesiones que le provocaron la muerte por puñaladas.

En el operativo de búsqueda, la Policía de la Provincia mantiene una fuerte presencia en distintos sectores de la zona sudeste de la ciudad, con móviles y personal desplegado para dar con los responsables del crimen que conmociona a la comunidad. Fuentes ligadas a la investigación informaron que está identificado el causante del homicidio de Benjamín Mamaní, de 16 años, quien fue ultimado a puñaladas en el barrio Solidaridad anoche.
En principio, serían dos los jóvenes señalados, intensamente buscados por las fuerzas de seguridad pero no se descarta que haya más involucrados.  

