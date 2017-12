Juventud, Central Norte, Gimnasia y Pellegrini jugarán la Copa Argentina 2018

La Copa Argentina seguirá teniendo en el 2018 participación de los equipos salteños. Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro, Central Norte y Pellegrini dirán presente en la próxima edición.

Santos y albos forman parte del certamen porque están dentro de los 8 primeros en la zona 4 del Federal A, mientras que cuervos y adoquineros les alcanzó con haber clasificado a la semifinal del Federal B, la que están definiendo (peye ganó 2 a 0 el primer partido).

Juventud y Gimnasia se enfrentarían en la primera fase, en un único partido, en la cancha del albo ya que está mejor ubicado que su rival en la tabla. El ganador enfrentará a otro rival de la zona.

En tanto, Central será local de Pellegrini, también en partido único, ya que finalizó con mejor puntaje que su rival en la fase regular del Federal B. Y el que avance se medirá con los otros rivales que se encuentran en la misma región, contra quienes pelean por el ascenso: Sarmiento de Leones o Racing de Córdoba.

El Consejo Federal dispuso que estas dos primeras fases se disputarán entre el domingo 14 de enero y el miércoles 31 del mismo mes, teniendo en cuenta que el Federal A comenzará el domingo 5 de febrero.

A continuación, el sistema de clasificación que dispuso el Consejo Federal y que fue publicado por el sitio Ascenso del Interior:

Federal A

Clasifican 32 equipos. Es decir, los primeros 8 de cada zona jugarán las Fases Eliminatorias. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 8 equipos. Los cruces se armarán por cercanía geográfica, es decir, equipos que comparten una misma ciudad o provincia chocarán entre ellos. La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero). La fecha de reanudación del Federal A se fijó para el 5 de Febrero, es decir, primero se jugará la Copa Argentina y luego el Federal A. Esto evita que se jueguen en simultáneo ambas competiciones.

Federal B

Clasifican 16 equipos a las Fases Eliminatorias. Los 16 equipos que accederán ya tienen nombre y apellido ya que son los 16 semifinalistas en las cuatro llaves de ascenso. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único. La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 4 equipos. Los cruces de la Primera Fase Regional serán exactamente los mismos que están en disputa por el Federal B y se respetará los mismos cruces para la Segunda Fase Regional es decir: Patagonia vs. Pampeana Sur, Pampeana Norte vs. Cuyo, Centro vs. Norte y Litoral Norte vs. Litoral Sur. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero).