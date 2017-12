Aníbal Fernández, sacado con las detenciones: “Estamos todos en libertad condicional”

“Es una cacería jurídica”, dijo el exfuncionario kirchnerist y presionó al Senado para que no le quiten los fueros a Cristina: “Esa misma Cámara votó el memorandum”.

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, salió con los tapones de punta contra el juez Claudio Bonadio después de que pidiera el desafuero y la prisión preventiva de Cristina Kirchner al momento de detener a Carlos Zannini y Luis D’Elia por encubrimiento a Irán en la causa AMIA. “Estamos ante un espanto. Me cuesta creer lo que está pasando. Con esto de las cacerías jurídicas estamos todos los ciudadanos ante una libertad condicional. Le puede tocar a cualquiera”, lanzó, en declaraciones a Radio 10.

Bonadio procesó a la expresidenta por “traición a la patria” ya que, según la denuncia de Alberto Nisman, Cristina pactó con Irán en detrimento de las 85 muertes de argentinos en el atentado a la mutual judía de 1992.

Ahora, el Senado deberá determinar si hace lugar al desafuero y la Justicia procede a detener a la exmandataria. Para Aníbal, “esto no va a prosperar, estoy convencido que no van a cambiar las posiciones históricas del Senado”.

“¿Cómo el Senado va a dar ente a un desafuero por una causa que no es real y que por otra parte esa misma Cámara votó? Sería un despropósito”, explicó.

A la hora de hablar con el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán, que en su momento presentó como un “avance histórico” en la causa AMIA, Aníbal Fernández lanzó: “Yo voté el Memorándum y lo volvería a hacer. Buscaba tomar indagatoria a los 5 iraníes que tenían pedido de captura de Interpol. Nunca se perfeccionó ese tratado y no pasó nada más”.

Por último, se refirió a la figura que se le imputa a Cristina para hacer una encendida defensa de la exjefa de Estado: “La traición a la patria viene de Estados Unidos y se aplica solamente cuando se toman armas contra ella. En la Argentina nunca pasó. Es una locura lo que estamos viendo”.

l juez Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva y pidió el desafuero para detener a Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA que se inició por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman días antes de morir, por la que también fueron detenidos hoy Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge ‘Yussuf‘ Khalil.

La decisión de Bonadio incluye la orden de prisión domiciliaria para el ex canciller Héctor Timerman y el pedido de apresar al ex líder de Quebracho Fenando Esteche, a quien todavía las fuerzas de seguridad no localizaron.