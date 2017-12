Las chicas perdieron con Buenos Aires y Santiago del Estero, mientras que los hombres cayeron ante Misiones y Cuyo. No podrán luchar por el título.

Salta sufrió traspiés en el Seven de la República

Después de un año cargado de competencias, los torneos de siete jugadores comenzaron a copar en las canchas de rugby y el campeonato reducido por excelencia es el Seven de la República, que abrió su telón ayer en Paraná, donde Salta presentó sus equipos en varones y mujeres, pero rápidamente se quedaron sin chances de pelear por el título.

El conjunto masculino, que siempre se hace fuerte, alternó buenas y malas actuaciones, mientras que las chicas recién están dando sus primeros pasos y no les fue bien.

Los Mayuatos arrancaron su participación con victoria sobre Nordeste por 12 a 5, mientras que en segunda instancia no pudo ante Misiones, ya que el equipo litoraleño lo ganó por 17 a 14.

Pese a la derrota, los salteños quedaron con chances intactas de avanzar a la copa de Oro, porque sus rivales también tuvieron partidos con altibajos y ante Cuyo definieron su futuro.

Si bien en el primer tiempo Los Mayuatos tuvieron un gran despliegue y se fueron al vestuario ganando por 14 a 12, en el segundo período los de Cuyo salieron con todo y se llevaron una gran victoria por 31 a 21.

De esta manera, por sus dos derrotas en tres partidos, Salta se quedó sin chances de ser campeón en un torneo que hoy llega a su fin.

Las chicas

El rugby femenino en Salta crece paulatinamente y de a poco se comienza a posicionar, pero todavía está lejos de tener un gran nivel y en el Seven de la República sufrió duras cachetadas.

La Unión de Rugby de Buenos Aires fue el primer rival en vencer por una amplia diferencia a Las Mayuatas, ya que la URBA venció 41 a 0 a las representantes de nuestra provincia.

Más tarde, Santiagueña volvió a hundir a Salta al ganarle por 40 a 0.