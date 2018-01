VIDEO: El extraño caso de la mujer “cara derretida”

Una mujer de Tailandia se volvió viral por una de las rarezas más impresionantes de la medicina: su cara parece “derretida” por culpa de una extraña enfermedad y ya no puede ver. Wiang Boonmee, de 63 años, comenzó a padecer su condición cuando era chica, en la provincia de Surin, pero se niega a operarse porque teme morir durante la cirugía, informó el sitio Daily Mirror.

Su caso salió a la luz porque alguien la vio vendiendo perfumes y aceites en las calles de Bangkok, capital de Tailandia, y decidió pedir ayuda a las autoridades sanitarias. El Dr. Sunura Ourairat, presidente de la Universidad de Rangsit, visitó a Wiang en su puesto y charló con ella sobre la posibilidad de tratarla, pero la mujer se negó diciendo que tuvo “este problema” toda su vida.

“Estoy sana y tengo un trabajo. Si me opero puede que nunca me despierte de la cirugía. Tengo miedo de no sobrevivir”, expresó la mujer, que tiene la piel estirada al punto que no tiene ojos, nariz ni boca. “Mi hija me trae acá para que pueda vender flores y ungüentos. Soy feliz y una persona me hizo una donación esta semana, por lo que estoy muy agradecida”, explicó.