Una receta insólita tras una feroz paliza: "papa en las heridas"

Al parecer el ataque se produjo con fines de robo, y fue tan brutal que Luis Panoso, el damnificado, quedó inconsciente por más de una hora hasta que llegó al lugar personal municipal para relevarlo. Fue el encargado del sector quien lo trasladó hasta el hospital local, donde, luego de realizarle las primeras curaciones decidieron derivarlo a Tartagal para un estudio más exhaustivo, dado el estado en el que se encontraba el trabajador.

En las primeras horas del domingo arribó al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde fue asistido. "Me hicieron una radiografía en la cabeza pero no me dieron calmante porque no había. Me dijeron que compre Diclofenac y que si me dolía mucho y si no se desinchaba me ponga rodajas de papa", contó. Casi de inmediato, y cerca de las 3 de la mañana del domingo, le dieron alta.

"Estoy en mi casa y tengo muchos dolores porque me golpearon muy fuerte hasta desmayarme; me lastimaron la mano y ahora me duele mucho a la altura del pulmón. Cada vez me duele más, pero como no me dieron calmantes y no tengo plata para comprar, tendré que aguantar nomás", expresó.

Remedios

Cuando la información se hizo pública en los medios locales de Salvador Mazza, quien se compadeció del humilde trabajador fue el médico y presidente del Concejo Deliberante Héctor Ortega, quien lo revisó minuciosamente y le proveyó algunos medicamentos con los cuales puede controlar el dolor.