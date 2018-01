Ricky Martin se casó con su pareja, Jwan Yosef

Pasaron tres años desde que Ricky Martin descubrió el amor en Jwan Yosef, con quien ya había anunciado su compromiso en 2016 en el programa norteamericano The Ellen DeGeneres Show. “Yo fui el que se lo propuso. Estaba muy nervioso, me puse de rodillas y saqué una pequeña caja... y en vez de preguntarle ‘¿quieres casarte conmigo?’, le dije ‘tengo algo para vos’. ¡Qué mal!‘, relató en esa entrevista.

“Él me dijo ‘sí’. Yo le dije ‘quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó ‘¿cuál es la pregunta?’. Entonces le dije: ‘¿quieres casarte conmigo?’ y aceptó. Fue muy hermoso. Y unos minutos después le pregunté: ‘Pará, ¿dijiste que sí?. Y sí, me había dicho que sí’”, agregaba emocionado.

Sin embargo, esta vez el cantante boricua fue por más y sorprendió a todos con el anuncio de su casamiento. “Soy esposo ahora, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les haré saber. Será una fiesta de tres días, pero todavía no sé cuándo. Tendrá lo típico: la recepción, la cena y la recuperación, sobre todo”, adelantó con humor y entusiasmado durante una entrevista que le concedió a la cadena E! durante la premiere de la serie American Crime Story: Versace, que lo tiene como protagonista.

“Intercambiamos votos y juramos todo. Firmamos todos los papeles que necesitamos, acuerdos prenupciales incluídos. Ya no puedo llamarlo novio. Es mi esposo. Es mi hombre. Es asombroso lo que nos pasa”, agregó emocionado el artista, quien días atrás compartió la intimidad de su casa junto a su pareja y sus hijos para una revista especializada en arquitectura.