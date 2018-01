Luciano Benavides abandonó el Dakar tras una fuerte caída con su moto

Luciano Benavides sufrió hoy una dura caída con su moto y abandonó la carrera del Dakar. El salteño debió ser socorrido mientras se corría la décima etapa y fue trasladado primero en helicóptero al campamento del Dakar en Belén (Catamarca) y luego al hospital local. Los competidores que lo ayudaron en el kilómetro 219, poco antes del final de la décima etapa, fueron Oriol Mena y Laia Sanz.

En principio, el hermano menor de Kevin Benavides sufrió una lesión en la espalda pero hasta el momento no hubo un parte médico oficial. También tuvo un golpe en la cabeza y versiones señalan que quedó inconsciente. De igual manera debió ser sedado por los fuertes dolores.

En comunicación con El Tribuno, su madre Isis Grifasi dijo que estaba todavía a la espera de novedades y confirmó que Luciano fue trasladado al hospital para hacerse los estudios correspondientes. Allí se encuentran el padre, Norberto Benavides y otros integrantes del equipo del corredor debutante del Dakar.

#DakarRookie @LBenavides77 🇦🇷 drops out of the #Dakar2018 with a back injury

// @LBenavides77 🇦🇷, hermano de @kmbenavides, abandona el #DakarArgentina con una lesión en la espalda

More / más info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/UUyMX7Rb9O