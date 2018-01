Martín Carignani: “El diagnóstico sobre HLB es complicado y preocupante”

En noviembre pasado se creó Acnoa, ¿cuáles son sus objetivos?

La idea es tener representatividad regional de una actividad muy importante, una economía regional muy dinámica y con una importancia económica grande y relevante. Tenemos asociados de los sectores de la producción, packing e industrias, pequeños, medianos y grandes.

Es una asociación integradora y continuadora de las anteriores asociaciones, como la Asociación Tucumana de Citrus, con socios muy importantes de Salta, Jujuy y Catamarca.

¿Qué le preocupa actualmente a Acnoa?

La principal preocupación es cómo lograr que esta economía regional tan importante mantenga su nivel de competitividad, revisando y analizando todos los factores que afectan esa competitividad en el corto, mediano y largo plazo. La realidad es que es una economía que está en un lugar del país que tiene su complejidad: está lejos de los puertos de carga y del destino de la fruta; tenemos una macroeconomía que no nos favorece; y una infraestructura en el NOA históricamente relegada por las administraciones políticas. Esto resume en una tremenda preocupación que tenemos que resolver y buscar soluciones, a nivel técnico, gremial, empresario y político.

Tenemos la necesidad de que esta economía no decaiga, porque la realidad está amenazada por los factores mencionados y, por otro lado, el problema sanitario que es una amenaza real.

Acnoa señala que hay escasa seguridad jurídica y patrimonial para el sector, ¿a qué se refieren?

Básicamente las medidas del Gobierno nacional, las reformas tributarias y que afectan a lo laboral. Específicamente, el decreto 814, ha generado una preocupación en todos los citricultores por la eliminación de una ventaja que tenían las provincias del NOA, respecto a las del centro del país, para poder contratar y sacar de la marginalidad a mucha mano de obra. Esa ventaja diferencial corrió riesgo cierto de que se elimine; ahora, se ha presentado un proyecto que no resuelve, pero morigera ese impacto que había al principio. A veces, los gobiernos nacionales toman medidas debido al apuro y la necesidad de grandes políticas económicas, sin mirar en detalle como impactan en las economías regionales, que en términos locales son tremendamente importantes y a nivel nacional tiene una importancia relativa menor.

Necesitamos esta voz, esta forma de hacernos sentir y de decirles a las autoridades nacionales que en citricultura cualquier medida tiene que ser consulta, que hay que trabajar en conjunto. Somos dialoguistas y tenemos equipos técnicos muy buenos como para poder lograr un punto de consenso sobre estas medidas y que no sean sacadas del día a la noche sin consulta. Lo que estamos proponiendo es un trabajo en conjunto. Por suerte, hoy se pueden decir las cosas sin tener miedos o problemas. Esta es una responsabilidad compartida de los funcionarios y de nuestra gremial empresaria para hacer conocer la actividad.

¿Qué diagnóstico hacen sobre el Huanglongbing (HLB) en el país y en el NOA?

Es un diagnóstico complicado y preocupante, porque hay casos confirmados en Misiones, Corrientes, Chaco Entre Ríos y Santiago del Estero. Es una enfermedad que no discrimina entre productores de distintas escalas; países, provincias ni ningún límite geográfico. Viene avanzando desde Brasil y Paraguay, entrando a la Argentina por el NEA, específicamente por Misiones. Normalmente se traslada a través de las vías comerciales, a través de las frutas y plantas. Está de norte a sur, tomando cada vez más superficie en Corrientes y Entre Ríos, lo cual es una tremenda preocupación; y se va expandiendo hacia el oeste de la Argentina.

La situación es un NEA con presencia del vector y de la enfermedad y se está expandiendo hacia una zona que está libre del HLB como es el NOA, que tiene presencia del vector (Diaphorina Citri). Existe la amenaza- y a la vez una oportunidad tremenda- de poder detener la enfermedad y que no afecte al NOA. En Acnoa estamos concentrados en esto, porque el HLB es también un problema de competitividad, de seguridad jurídica y un espejo donde mirarnos los argentinos para ver cómo defendemos las economías regionales y sanitariamente las distintas regiones del país. Esta lucha no es fácil, aun cuando tuviéramos el total apoyo del Gobierno nacional y de los provinciales, cosa que no se está dando.

¿Hay que blindar sanitariamente al NOA?

Sí, la idea es blindar y no es fácil. Se pueden tomar medidas muy importantes de prevención del movimiento de la enfermedad dentro del NOA, básicamente son barreras (fijas y móviles) que se ponen en distintos lugares, barreras crecientes, sobre todo en los caminos y rutas principales. Además, un sistema informatizado de documentación que es el que estamos trabajando. No se puede, bajo ningún aspecto, transportar material vegetal verde sin registro, control y documentación. Tampoco, fruta, tanto materia prima como para proceso, sin la debida documentación. Esto es extensivo a todas las variedades vegetales que tengan que ver con el HLB.

No es una tarea fácil en el NOA, las superficies son enormes y el blindaje consiste en tratar de evitar el ingreso de material vegetal y poniendo puestos de control para que sea efectivo. La complejidad del programa de control es enorme.

La otra línea de trabajo es el control de viveros. El principal enemigo en la transmisión del HLB son las plantas traspatio sin control y las plantas de viveros locales que van reproduciendolas sin que se conozca el origen.

Nación se comprometió a destinar a la lucha contra el HLB $ 114 millones. Esto no se cumplió, ¿van a insistir para conseguir estos fondos?

Por supuesto, lo estamos peleando y están hechos los pedidos a todo nivel. Acnoa tiene un pedido de audiencia con Jefatura de Gabinete y seguiremos trabajando con el Gobierno nacional. Los 114 millones fueron prometidos por Senasa en octubre para poner las barreras sanitarias en el NOA y no se concretó, no está en el presupuesto y no están los fondos. Solo están presupuestados $ 90 millones para el HLB, que creemos son para el NOA. Tratamos de generar conciencia en los funcionarios nacionales de que con muy poco se puede defender esta economía regional enorme, que es una joya de la Argentina. En el hemisferio sur no quedan lugares productivamente competitivos de cítricos tan importantes como el NOA, con lo cual el potencial es muy importante.

El complejo limonero

Exportaciones: Argentina es uno de los principales países productores de limón en el mundo, con una participación de 20%.

En el caso de los productos industrializados participa en un 56% de la industrialización de limón dentro del conjunto mundial.

Divisas: Genera 1500 millones de dólares anuales.

Valor agregado: 3500 a 4000 millones de dólares anuales.

Empleo: Más de 110.000 empleos directos y 165.000 indirectos.