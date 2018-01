Alexander Caniggia se arrojó a su público ¡y nadie lo agarró!

Alexander Caniggia está abocado full time a su carrera como cantante, con nuevos temas y shows en varias localidades del país. Pero el sábado pasado brindó un espectáculo en un boliche en Comodoro Rivadavia que no lo dejó muy bien parado.

Al mejor estilo rock star, se lanzó al pogo ¡pero nadie lo agarró! Todos estaban ocupados filmando con sus celulares y el cantante cayó al piso. Uno de los encargados de seguridad rápidamente estuvo a su lado y afortunadamente no sufrió lesiones.

Pero eso no es todo. El propio Alexander denunció a través de su cuenta en Instagram que en ese momento alguien del público aprovechó la oportunidad para robarle sus anteojos. “Perdí los lentes, pero exploté la noche en Comodoro y me tiré arriba de la gente”, escribió el cantante.

Y agregó, junto a una imagen en Instagram Stories: “Estos son los lentes que me robó un HDP. Si se los ven puestos mátenlo a piñas. Recompensa: una cena con #ElEmperador (tal como él mismo se hace llamar)”. Estos chicos no tienen límites.