Jimena Calafiore: “Quiero agradecer a los lectores de El Tribuno”

Jimena Calafiore es una especie rara, mezcla de cordobesa y salteña, que comanda un comedor comunitario en La Silleta. Allí acuden chicos que vienen de familias campesinas trabajadoras del tabaco del Valle de Lerma y no tuvo una mejor idea que organizar una cena de Navidad para ellos.

El desafío parecía imposible, pero gracias a solidaridad de varios grupos y de los lectores de El Tribuno pudo cumplir su sueño. La visita fue aprovechada para realizar los correspondientes agradecimientos.

¿Consiguió finalmente las patamuslos?

(Ríe) Sí, conseguí tanto que me alcanzó para realizar otra celebración en el Año Nuevo. Yo pensaba que nunca iba a conseguir tanto, pero la verdad es que la solidaridad de la gente salteña es increíble. Quiero agradecer especialmente a los lectores de El Tribuno, que me ayudaron a cumplir mi sueño. Era un menú: pollo con ensalada rusa. Lo conseguimos. Además entregamos cajas navideñas, brindamos, y las cosas que me donaron alcanzaron para más.

¿A quiénes quisiera nombrar?

Tengo miedo porque sé que me voy a olvidar de muchos. Pero a los chicos de Anses, a los de la Orquesta Sinfónica de Salta, a los chicos franciscanos del “Tomma 23”, con César Aguierre a la cabeza, al Centro Cultural El Escarabajo, a la fundación El Pilcomayo y a tantos otros, como un hombre que donó verduras del Cofruthos, que se mantuvieron en el anonimato total. Hasta último momentos, un doctor llegó y nos trajo el helado, porque yo decía que quería darles a los niños eso de postre. Yo creo que Dios es el que me dio la fuerza y fue el que me puso a personas en el camino para poder realizar este sueño.

Y tras el sueño cumplido ¿cómo sigue el funcionamiento del comedor?

Por ahora tenemos un pequeño receso, pero lo mismo sigo yendo a la finca, ubicada en el km 10 del camino a Colón, porque la situación de las familias sigue igual. Durante el fin de semana de Reyes Magos hubo una tormenta terrible y se inundaron las casitas y se rompió el tabaco. Las cosas que me trajeron fueron tantas que alcanzó para apuntalar a las 19 familias afectadas por el temporal.