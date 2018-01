Salta Basket va por la recuperación frente a Olímpico

Después de la dura derrota que sufrió el viernes, Salta Basket buscará la recuperación de manera rápida esta noche, desde las 22, cuando visite a Ciclista Olímpico de la Banda. Con este partido, los infernales cerrarán la mini gira por Santiago del Estero. El encuentro será transmitido para toda la provincia a través de la aplicación de Salta Deportes, la APP permitirá ver el segundo choque del equipo salteño en tierras santiagueñas.

El conjunto salteño debe retomar el buen juego que mostró en los últimos dos partidos que disputó en Salta, para alejarse de la zona baja de las posiciones.

Salta Basket acumula buenos antecedentes frente a la formación bandeña. Es que el combinado que dirige tácticamente Adrián Capelli, entrenador en jefe que se sumó a comienzo de mes a la franquicia santiagueña suplantando a Hernán Laginestra, no pudo ganar de manera oficial ante el conjunto norteño. Las dos veces que se enfrenaron por el Súper 20, el triunfo fue para los salteños.

Sin embargo, Olímpico llegará dulce tras haber ganando el miércoles en su cancha frente a Peñarol de Mar del Plata (72-68), mientras que Salta Basket arriba golpeado tras la paliza que recibió el jueves frente a Quimsa, por 92 a 60.

Seguramente el técnico Ricardo De Cecco hizo hincapié en los errores que cometió el quinteto salteño en todas sus líneas y buscará recuperar la confianza con la que logró dos victorias seguidas antes de ese partido, en condición de local.

Tanto los infernales como los bandeños necesitan encontrar una regularidad en su juego para comenzar a despegar de los puestos de abajo en las posiciones.

En consecuencia, para esta noche a Salta Basket le espera otro complicado juego en la máxima división del baloncesto argentino y todavía con la ausencia de Rodrigo Haag, quien sigue sin poder jugar tras un desgarro de 4 mm en el recto anterior. El jugador U23 también se perderá una nueva presentación del equipo de la Liga de Desarrollo (LDD) que todavía no consigue ganar en la competencia.

Los encargados de arbitrar el choque entre salteños y santiagueños serán Diego Rougier, Cristian Alfaro y Mario Aluz. El comisionado técnico será Luis Cornejo. El encuentro se disputará en el pintoresco estadio Vicente Rosales de La Banda.

Otros partidos

Comunicaciones, hoy rival directo de Salta Basket por la permanencia, logró un gran triunfo anoche frente a San Martín por 108 a 76 aunque su efectividad sigue siendo la peor del torneo. Además, hoy también jugarán Boca vs. Atenas (a las 20, por Direct TV); Hispano vs. Argentino, Peñarol vs. Quilmes (21, por TyC Sports) y San Lorenzo vs. La Unión.