El fenómeno Abel Pintos se presentará en Rosario de Lerma

El segundo Festi Lerma anunció la actuación de Abel Pintos como figura central. Ya comenzó a vivirse la temporada de verano y con ella todos los festivales. En el Norte del país vivimos esta época con un espíritu festivo diferente, que culmina con las diferentes celebraciones de carnaval.

Dentro de la agenda de verano, destaca la segunda edición del Festi Lerma que, desde su anuncio, captó la atención de la gente. Anticipando que la figura central de la noche será Abel Pintos, Rosario de Lerma se prepara de esta forma para recibir el multitudinario público que mueve el cantante. Recordemos que Abel viene de agotar localidades en sus dos fechas en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, y que comienza a diagramar su nutrida agenda de verano que lo acercará a nuestras tierras.

Cabe aclarar que esta edición se desarrollará el 1 de febrero, en el Club Olimpia Oriental, de Rosario de Lerma. Las entradas se pueden adquirir a través de Autoentrada.com, en Alto Noa Shopping; en Café Catedral (España y Mitre); y en la Dirección de Turismo de Rosario de Lerma.

La cartelera artística se completará con: Franco Barrionuevo, Cabales, Los Teuco, Tunay, Los Moldeños, Grupo Sentimiento, y La Ferro Band.

Los precios van desde $320 las generales, a $1650 las vip, teniendo como ubicaciones intermedias las preferenciales ($1250) o plateas ($1050). Cabe aclara que el cupo de tickets es de 300 ubicaciones vip, 400 preferenciales y 300 sillas en plateas.

“Una verdadera fiesta de la música se vivirá en el Valle de Lerma”, sostuvo Iván Romero, uno de los organizadores del festival, quien agregó “Realmente nos sorprendió la buena predisposición de Abel Pintos, creíamos que tal vez era imposible contratarlo, pero siempre tuvo la mejor y ahora nuestra gente podrá disfrutar del artista más codiciado de nuestro país”.

Abel Pintos prosigue causando furor en el mundo de la música. Este fenómeno no sabe de límites y a cada paso deja huellas insuperables. Su carrera artística siempre estuvo muy vinculada a Salta, donde mantiene un grupo especial de amigos.

“Siempre me reciben con el mismo respeto y esta realidad parece que jamás cambiará, por eso para mi es un placer llegar a esta provincia y desparramar mis canciones entre ustedes. No me canso de cantar en este suelo, donde siempre se refleja una excelente comunicación con el público”, dijo Pintos en su última entrevista con El Tribuno.

Otra tentación artística será el chaqueño Franco Barrionuevo. Este artista se exterioriza en su canto y sus creaciones, que hoy son interpretadas por muchos jóvenes y grupos en Argentina. Proveniente de una familia musical que tiene sus raíces en Santiago del Estero, sus bisabuelos, abuelos y su padre, son de La Banda. Franco nació en la provincia del Chaco, acunado en la localidad de Charata, con influencias santiagueñas; lleva casi tres décadas de carrera musical, habiéndose destacado como la primera voz del éxitoso grupo Los Carabajal, y a partir de 1999, junto a Luis Paredes conformó Los Changos.