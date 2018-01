Entidades rurales intensifican reclamos al Gobierno nacional

Por Gonzalo Teruel

Especial para El Tribuno Campo

Distintas entidades intensificaron durante las últimas semanas sus reclamos y pedidos al Gobierno nacional. Las norteñas Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) pidieron, sin suerte, que no se elimine el 5% de devolución de retenciones a la soja para los productores de las 10 provincias del Plan Belgrano. “Las condiciones siguen siendo desfavorables en el NOA y, al igual que en el sur, nos van a ir quitando el 0,5% mensual, pero al perder el estímulo (la devolución del 5% vigente hasta el 31 de diciembre) vamos a quedar en igualdad de condiciones a pesar las diferencias existentes”, explicó Roberto Palomo, de Apronor.

El ruralista tucumano advirtió que “el aumento del 30% sobre el precio del gasoil derivará en que este año sea más caro transportar la soja al puerto, estamos a 1.200 kilómetros contra un productor de la zona núcleo que está a escasa distancia”. “Por esto pedimos que se mantengan esos 5 puntos de diferencia por lo menos hasta que empiece a funcionar el ferrocarril” insistió.

Pero ese pedido, según contó Lucas Norris de Prograno, ya fue considerado de imposible cumplimiento por el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La semana pasada, en una reunión con dirigentes rurales el ministro explicó que el Gobierno nacional no cuenta con el presupuesto para conceder ese diferencial impositivo a los productores del norte del país.

“Las retenciones comenzarán a reducirse a partir de enero un 0,5% cada mes. De esta manera, en mayo -cuando los productores estén cosechando y comenzando a vender en forma disponible la soja- el descuento en el precio que sufrirán debería ubicarse en el 27,5% y recién en octubre las retenciones alcanzarían el 25% que (reintegro mediante) había regido para las provincias del norte el año pasado”, detalló Palomo. Su compañero de Apronor, Gonzalo Blasco, añadió que “luego de varios meses solo cobró un puñado de productores de los miles a los que le corresponde ese beneficio: el 20% recibió el pago total, un gran porcentaje cobró entre el 30% y el 60%, y el 15% aún no recibió nada”.



Malestar con las provincias



Las administraciones provinciales también son blanco del descontento de los productores del norte. “En enero comenzó a regir en Tucumán un incremento en Ingresos Brutos del 3,5% al 5%”, advirtieron desde Apronor y criticaron la determinación del gobernador Juan Manzur que, al igual que su par Juan Manuel Urtubey, aprovechó la adhesión al Pacto Fiscal rubricado con el presidente Mauricio Macri para actualizar tributos locales. “Estamos muy preocupados porque nos pega muy fuerte, todos los servicios que tengamos que contratar suben el 1,5% y harán que suban los costos”, denunciaron desde la entidad rural.



Reducción de aportes



Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), llevó también su preocupación por las economías regionales al ministro Etchevehere. “CAME insistió en la necesidad de adelantar los tiempos de la reducción de los aportes patronales para las actividades primarias contempladas en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario”, confirmó el titular de la entidad, Fabián Tarrío, y explicó que “en las economías regionales el costo laboral tiene un peso de entre el 50% y el 75%, por lo que su reducción es clave”.

“Acompañamos la reducción de las cargas patronales para aquellos salarios inferiores a $12 mil, pero requerimos que las economías regionales puedan gozar de tal beneficio y solicitamos que se implemente con mayor celeridad”, insistió Tarrío y reclamó, además, una “reforma impositiva integral”.