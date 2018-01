Amat: "Hay que darle previsibilidad al productor tabacalero"

El presidente de la Cámara del Tabaco de Salta lamentó que no se haya podido avanzar en la definición del precio.

Suman incertidumbre los tabacaleros. Luego de que el viernes fracasara la reunión en la que el sector productor y la industria buscaban ponerle precio al tabaco de la presente temporada, las expectativas se concentran en el próximo 8 de febrero, cuando volverán a verse la caras para hacer otro intento que, esperan, sea definitivo para poder ponerle el cierre a una campaña para el olvido.

El titular de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, lamentó que no se haya podido fijar el precio debido a la enorme brecha entre lo que los productores pretenden y la industria ofrece: "No se llegó a nada. Nosotros partimos, junto con Jujuy, con un pedido del 35%, que es un pedido moderado, sobre todo teniendo en cuenta que la devaluación del dólar en este último tiempo es un 27% con respecto al año pasado".

Entrevistado por Claves del Campo (Radio Salta), señaló: "Pedimos un poco más por los costos que hemos tenido, como combustible, gas, los insumos y la mano de obra que a nosotros se nos ha incrementado incluso por encima del valor del dólar. Pero la industria ofreció un 15%, por eso no se llegó a nada". Sin embargo, admitió que en cierto modo conviene esperar unos días para terminar de cerrar el precio porque "está muy inestable la cuestión cambiaria".

El titular de la Cámara del Tabaco habló de las expectativas del mercado y consideró que "no es necesario esperar a ver cómo cierran otros mercados de referencia, como Brasil. Es necesario darle previsibilidad al productor para que cierre ya los números de esta campaña".

"Hay que tener en cuenta que no solo Salta está complicada por las consecuencias del granizo, sino también Jujuy, aunque sus cultivos fueron afectados por el amarillamiento pero también perdieron muchísimos kilos", advirtió, y agregó: "El productor hoy tiene muchas obligaciones que van desde el personal hasta la luz y el gas que no las están pudiendo cumplir y, en este contexto, el aumento del precio del tabaco que aún no lo está recibiendo es un perjuicio muy importante que está sufriendo".

"El precio tendría que haber estado fijado antes de que empiece el período de cosecha, así que esperamos que no pase del 8 de febrero", finalizó Esteban Amat.

Seguro por granizo

Por otra parte, Amat indicó que el martes tendrán resultados finales del relevamiento del daño provocado por el granizo y dijo que el número final será muy cercano a las últimas estimaciones: casi 11.000 hectáreas afectadas y pérdidas totales en 6.000, lo que provocará una merma productiva de 12 millones de kilos.

Dijo que trabajan coordinadamente con Provincia y Nación para agilizar el pago del seguro: "Se están moviendo las cosas como para que los recursos lleguen en tiempo y forma y ese es un paliativo importante".

Al final indicó que el monto a abonar será, inicialmente, de $54.000 por hectárea, lo mismo que el año pasado.

Parra: “Daño que va más allá de lo económico”

Sergio Parra es un productor del Valle de Lerma. Sobre el cierre del año pasado, aprestaba los detalles finales para empezar la cosecha del tabaco en su finca. Pero el clima tenía otros planes: dos fuertes granizadas en una semana le dejaron el campo arrasado y las manos vacías.

Parra tiene certificadas 12 hectáreas de daño total en su campo y, mientras se prepara para plantar chía en las tierras donde hoy debería estar cosechando tabaco, sigue las instancias de las definiciones por el precio del seguro para este año y también las negociaciones por el precio del tabaco, que se están dilatando.

Consultado por El Tribuno, consideró que es insuficiente el seguro a 54 mil pesos por hectárea, pero entiende que se está ante una situación extrema en la que las pérdidas por el daño del granizo superan toda previsión y, por consiguiente, capacidad de pago.

El productor admitió que “si bien el cálculo del seguro por hectárea al valor del año pasado no es lo ideal, es lo que se puede”.

De todas maneras, Parra concluyó: “No hay plata que pague la sensación de no saber qué tenías para cosechar, va más allá de lo económico”.