Una pareja que tiene el “rótulo” de grande

“El esfuerzo no fue en vano, tuvo su fruto y eso nos alimenta para seguir apostando por el sacrificio y la perseverancia”, dijeron los bailarines salteños Daniela Echenique y Andrés Ramos, quienes recientemente se adjudicaron el premio mayor del Pre Cosquín, en la categoría pareja de baile tradicional.

“En el 2017 quedamos muy cerca de alcanzar el halago, llegamos a la final y luego nos hicieron desempatar con otras dos parejas, finalmente nos quedamos con las manos vacías. Ahora, no desaprovechamos la oportunidad y por suerte subimos a lo más alto del podio”, aseguró Echenique.

Estos salteños conforman la pareja ideal arriba y abajo del escenario, componen una familia que la comparten con sus hijos Mailén (9 años) y Newén (2). Se conocieron bailando en las peñas de la capital salteña y juraron jamás separarse..., y van por el camino correcto.

“Participamos como pareja en el Festival de Laborde en 2003 y 2004, y luego en Cosquín tuvimos numerosas presentaciones desde 2006; varias fueron como ganadores del Pre Cosquín, otras lo hicimos junto a la delegación de Salta, y también actuamos en representación del Boliche Balderrama”, enfatizó Ramos.

La dupla ganadora arribó a la instancia de Cosquín, luego de clasificar en la sede de Campo Quijano “Por cuestión de tiempo estuvimos en la mencionada sede”.

Estos bailarines ya conocen de premios y distinciones, fueron ganadores del Festival de la Zamba, en Tucumán durante el 2016; también se alzaron con el primer lugar en el Festival de la Zamba Carpera 2012, en Salta. Ramos también fue elegido el mejor bailarín de zamba en 2011. Es larga la lista de triunfos sobre las tablas, lo que queda en claro es el nivel que exhiben estos embajadores de la danza salteña.

“Con Daniela llevamos adelante la academia El Salteño, que funciona en el centro vecinal del barrio Autódromo, donde trabajamos con niños, jóvenes y adultos”, agregó Ramos.

El bailarín es además docente en el Centro de Capacitación Nº 7214 El Puesto.

“Me inicié a los 7 años en la danza, con los profesores Juan José Giménez y Ezequiel Leal, en la academia Raíces de mi Patria, en Villa San José. Luego me especialicé con Emilio Cornejo, en malambo; Miguel Quiroga, en tango; Silvia Della Raggione, en flamenco; y Horacio Quispe, en danza”, sostuvo Andrés.

En tanto, Daniela recién a los 18 años se abrazó al baile folclórico “Comencé con Ramón Aguilar, en la academia La Salamanca; luego pasé por Hernando de Lerma y Embrujo de mi Tierra (Gustavo Vargas). Con éste último me inicié en las peñas, que fueron mis primeros escenarios”, sostuvo.

La pareja se especializa en la puesta en escena de la zamba carpera “Siempre nos interesó saber la historia de las coreografías que depositamos en los escenarios. Hace algunos años nos volcamos a investigar sobre la zamba carpera, fuimos a la fuente y empezamos a generar una documentación. Ahora contamos con un verdadero sustento bibiográfico. Luego presentamos un proyecto al Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural y aceptaron nuestra inquietud. Es un trabajo que llevamos por todo el país, con charlas, talleres, prácticas y proyección de videos”, añadió Echenique, quien también es Maestra Nacional de Dibujo y se desempeña como docente de Educación Artística, en la escuela primaria de Villa Mitre.

Los jóvenes salteños tuvieron una brillante perfomance durante la sexta velada del Festival Mayor de Folclore de Cosquín. Fue durante la noche del Chaqueño Palavecino.

Salvo alguna colaboración particular, en la mayoría de los casos tienen que trabajar a pulmón “A veces el tema se complica porque los bailarines no recibimos ayuda oficial y tenemos que afrontar los gastos para participar de un certamen nacional. Es una verdadera lástima porque desde hace mucho tiempo representamos a la provincia, con nuestra arte y cultura, a lo largo y ancho del país”, aseveraron al unísono.

A cada instante, Echenique y Ramos llevan a su boca los nombres de sus mamás: Graciela y Violeta “Están pendientes de cada movimiento nuestro, nos ayudan de manera permanente”.

