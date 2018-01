Susana Giménez “tira la casa por la ventana”

Cuando de cumpleaños se trata, no hay quien sepa divertirse más que una gran diva y es por eso que, Susana Giménez no escatima a la hora de celebrar. Sin privarse, la conductora realizará un gran festejo en su honor y recibirá un nuevo año de la mejor manera: rodeada de afectos.

La conductora cumple años mañana lunes y lo celebrará en La Mary, una de sus casas de Punta del Este. Ya se preparó un catering especial para la ocasión. Allí estarán presentes su hija Mercedes, su nieto Manuel, Ricardo Darín y su familia, Adrián Suar, Marley con su hijo Mirko, Florencia Peña, Teté Coustarot y los amigos de toda la vida de Susana.

Entre las ausencias, se cuenta a Griselda Siciliani, que arranca con los ensayos de “Sugar” (debuta en febrero) y no podrá asistir; y su amigo Gustavo Yankelevich, que el día del cumpleaños de Su recién estará volviendo de Miami.

Por otro lado, no está confirmado si Lucía, que está envuelta en el desagradable episodio de extorsión por un video íntimo, volverá de Miami para el festejo, o se encontrará con su abuela la próxima semana cuando ella viaje a Estados Unidos. Tras celebrar su cumple, según pudo confirmar PrimiciasYa.com, Susana viajará a Miami, donde permanecerá durante casi todo febrero, y luego tiene previsto hacer otros viajes por Europa.