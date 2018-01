El clan Castedo está debilitado, pero sigue en el mercado narco

El clan Castedo lleva casi dos décadas dedicado al transporte de cocaína desde la frontera argentina con Bolivia hacia mercados de consumo dentro del país o hacia los puertos argentinos que la exportan al mundo. Ahora, con los tres hermanos Reynaldo Delfín, Raúl y Roberto César detenidos, la Justicia analiza las causas en las que están involucrados para unificarlas y someterlos a un solo proceso.

Aún no está definido qué juzgado y fiscalía federal llevará adelante la investigación sobre los tres hermanos. Existen causas en los dos juzgados federales de Salta y en el de Orán. Una posibilidad es que quien posea la más antigua quede al frente de todas, eso siempre que exista un hilo conductor que las una, que es lo que analizan.

Para esta semana, en el Juzgado Federal de Orán esperan recibir una causa por la cual era investigado Roberto César, detenido el martes 23 cuando llevaba casi 100 kilos de cocaína ocultos en un auto, en Hipólito Yrigoyen. Él ya fue indagado por el juez federal Carlos Martínez Frugoni y por el fiscal federal José Luis Bruno.

¿Quiénes faltan?

Según fuentes judiciales, de los tres hermanos Castedo que están presos, Reynaldo Defín y Raúl "Ula" conformaban la cúpula de la narcobanda. Roberto César trabajaba más en tareas operativas del narcotráfico.

El arresto de los tres no implica, para la Justicia Federal ni para las fuerzas de seguridad, que la organización está desbaratada.

"Pese a que las cabezas están detenidas, el clan sigue funcionando; lo demuestra el hecho de que el último hermano detenido llevaba casi 100 kilos de cocaína. Solo están debilitados, pero siguen con capacidad operativa", dijo una fuente cercana a la investigación.

En otra consulta, otro funcionario que está interiorizado en la vigilancia del clan coincidió con esa idea. "El hecho de que uno de ellos lleve la droga habla de debilitamiento, pérdida de confianza en los miembros de la organización y también de alguna afectación económica por los secuestros, el embargo de las fincas de Reynaldo, etc.; pero siguen activos con otros miembros".

Entonces ¿quiénes faltan detener? De acuerdo a la consulta de El Tribuno, en las salas de los juzgado federales quieren indagar a una hermana de nombre Roxana, a un hermano mayor de los ya arrestados (en total son siete hermanos), y a algunos sobrinos.

"Todos están siendo investigados por narcotráfico; a pesar de que ellos saben que los investigamos siguen en la misma", reconoció una de las personas entrevistadas por El Tribuno que prefirió el anonimato.

Hay otras personas que no son familiares, que también están en la mira por trabajar con el clan Castedo.

Ricardo Erva es uno de ellos. Él es el administrador de la estratégica finca que Reynaldo Castedo tiene en el paraje El Pajeal, en la frontera con Bolivia. Del lado argentino el propietario es Delfín; del otro lado del alambrado, en jurisdicción boliviana, la dueña es Roxana. Así es el corredor binacional que el clan armó en casi dos décadas de operaciones. Y allí están dos de los investigados. Dos, no todos.

La cúpula, tras las rejas

Reynaldo Delfín Castedo es considerado el líder de la organización. Prófugo durante diez años de la Justicia Federal por narcotráfico (el caso más resonante que le atribuyen es "Carbón Blanco") y de la Justicia provincial por el crimen de Liliana Ledesma, fue detenido el 22 de julio de 2016, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Hoy está detenido en la cárcel federal de General Gemes.

Su hermano Raúl estuvo diez años preso en Bolivia, y fue extraditado a la Argentina en abril de 2016, tres meses antes del arresto de Delfín. Está alojado, también, en Gemes.

En junio del año pasado la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó los procesamientos, con prisión preventiva, de los dos hermanos Castedo, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de drogas.

Roberto César fue detenido la semana pasada transportando casi 100 kilos de cocaína. Está alojado en una celda del Escuadrón 20 de Gendarmería, en Orán. Él también aparece en otras causas con sus hermanos.

El arresto con droga, un síntoma de pérdida de poder

“Cuando a estos tipos los ves llevando ellos mismos la droga, se ha roto algo en la organización. No confían en nadie porque saben que pueden ser traicionados. A la vez, ya no los respetan como autoridad del clan ni los parientes, porque el transporte lo están haciendo ellos personalmente. Eso simboliza una disminución de poder, y hasta una desesperación desde lo económico”. Esa sería la situación del clan Castedo, según una fuente cercana a la investigación.

Detentar poder dentro del narcotráfico es lo opuesto. “El primer síntoma de que una persona o un grupo se va jerarquizando es que se aleja de la droga, es decir, manejan el transporte pero no lo llevan ellos. Contratan a alguien que hace de mula, de camello, de transportista, etc. Eso demuestra que tienen poder: tienen gente sustituible y ellos están en el plano de organizador”.

Los arrestos de los hermanos Reynaldo, Raúl y Roberto, y la mediatización de las causas “hicieron que todos sepan que vincularse con un Castedo puede tener consecuencias. Eso hizo que ellos vuelvan a lo inicial de la operatoria”, añadió.

Cuando un grupo decrece aparecen otros “prestadores” del servicio de transporte de droga desde la frontera a los puertos o al interior del país. En Salvador Mazza y en Orán ya están instalados. “Siempre hay investigaciones abiertas, porque son lugares que están vacíos e inmediatamente aparecen quienes tratan de ocuparlos”, reveló la fuente, aunque se guardó los nombres..