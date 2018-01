Otra mala para River: se desgarró Ariel Rojas

Ariel Rojas, lesionado durante el calentamiento previo del partido con Huracán, se realizó estudios que comprobaron la existencia de un desgarro en el gemelo derecho, aunque todavía no se precisó el grado de la lesión.

El volante de River tendrá el diagnóstico final en las próximas horas y entonces sabrá el período de recuperación, que podría oscilar entre diez días y tres semanas.

Rojas sintió un pinchazo en el gemelo derecho cuando calentaba al costado de la cancha de Huracán durante el segundo tiempo y tuvo que sentarse en el banco de suplentes.

Esta mañana llegó a la clínica con problemas para caminar y se retiró más tarde sin ánimo de realizar declaraciones.

Paralelamente, el cuarto refuerzo de River Plate Bruno Zuculini, pasó la revisión médica en ese mismo sanatorio y mañana se sumará a los entrenamientos una vez que se firme su contrato esta misma tarde.

"No esperaba volver al país en este momento, pero la posibilidad fue muy importante", dijo el futbolista, de 24 años, que llega procedente del Hellas Verona de Italia.

"Venía de algunas temporadas complicadas porque por lesiones no pude jugar con continuidad, pero el año pasado en el Hellas Verona jugué 35 partidos, así que llegó en competencia", afirmó.

River pagó 3.250.000 euros por el 50 por ciento de la ficha de Zuculini, cuyos derechos económicos pertenecen en un 40 por ciento al Hellas Verona y un 10 por ciento al Manchester City, clubes que recibieron 2 y 1,350 millones de euros, respectivamente.

Zuculini, que firmará un cuatro por cuatro años, estuvo a préstamo en diversos equipos de Inglaterra, España y Grecia hasta que el año pasado se incorporó a Hellas Verona con el que ascendió a la Serie A de Italia.

El plantel "millonario" volverá al trabajo esta tarde en el predio de Ezeiza de cara al partido ante Olimpo en el Monumental por la fecha 16 de la Superliga el sábado a las 19.30.