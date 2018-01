Integrada por 204 fortines y con representación en ocho provincias, la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes lleva adelante una serie de trabajos sociales y presentaciones oficiales, con el objetivo de revalorizar la vida gaucha. Andar a caballo, conocer cómo es una montura norteña, aprender el origen de las comidas típicas, reconocer a los representantes de la historia provincial, y aceptar los orígenes del pasado salteño son solo algunas de los pilares que sostienen y trabajan desde hace varios años desde la agrupación.

Durante un encuentro con El Tribuno, Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación destacó que el próximo mes estará cargado de actividades sociales, para un gran número de fortines de la provincia.

La agenda desfiles abre con el paso de los miembros de la Agrupación el próximo 2 de febrero en la localidad de La Isla en Cerrillos durante la celebración de la virgen de La Candelaria, que se replicará el 4 en Rosario de la Frontera. Mientras que el 8 de febrero se recordará el natalicio de Martín Miguel de Güemes en la plaza 9 de Julio y el 20 del mismo mes, los gauchos del héroe salteño desfilarán en el monumento 20 de Febrero, recordando su participación en la batalla.

En estas últimas presentaciones se contará con la presencia de Los Infernales que cumplieron sus primeros 200 años. “Después de años de olvido, Los Infernales finalmente cuentan con monturas y uniformes nuevos”, contó Aráoz.

Desde el Gobierno de la Provincia se destinó los fondos para el armado de 25 monturas norteñas y el mismo número de uniformes. “Cada año que Los Infernales desfilaban lo hacía gracias a la caridad de varios gauchos que prestaban la montura. Son 25 y nunca desfilaban más de 15 o 17 miembros porque no contaban con las elementos necesarios para subirse al caballo”, expresó el presidente de la Agrupación Gauchos de Güemes.

Aráoz destacó que en la actualidad una montura norteña completa tienen un costo de 35 mil pesos, pero la fabricación y armado de estas, para Los Infernales, se logró con el aporte y trabajo de los cientos de artesanos que forman parte de los 205 fortines de la Agrupación, reduciendo este costo en casi 10 mil pesos. “La guardia de Güemes pasa horas de pie, tocando sus instrumentos mientras los jinetes desfilan. Los veías con los pies lastimados porque las botas eran prestadas y no eran sus números, la ropa despintada y demás. Vestir a los miembros de este cuerpo era una deuda que tenía la Provincia y la Nación, que hace tres años atrás no quería reconocer los 200 años de existencia de esta formación”, afirmó.

Vida gaucha

Desde la Agrupación se llevan adelante una serie de actividades que apuntan al fortalecimiento y recuperación de los valores y costumbres de la región. Desde la elaboración de alimentos, hasta la fabricación de trajes típicos pasado por el manejo y conocimiento de los caballas, fieles compañeros del gaucho, los fortines llevará adelante este año el dictado de talleres, cursos y clínicas de formación en las distintas sedes que se levantan en los cuatro puntos cardinales de la provincia.